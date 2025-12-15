박나래 최대 위기인데..한혜진·기안84·이시언 '세얼간이' 뭉치니 초대박

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 박나래가 전 매니저들에 갑질 의혹과 의료법 위반 혐의 등으로 위기에 몰린 가운데 절친 한혜진 기안84 이시언은 세 얼간이로 다시 뭉쳐 호평받고 있다.
최근 한혜진 채널에는 "숨만 쉬어도 웃긴 세 얼간이" 제목의 영상이 공개됐다.
한혜진 기안84 이시언이 평창 여행을 떠나는 콘텐츠다. 세 사람은 한혜진이 유튜브를 시작하고 가끔 모여 케미를 발산한 바 있다.
최근에는 박나래의 위기 속에 세 사람만 모인 모습이 관심을 받고 있다.
이날 세 사람은 평창 여행을 하며 김장도 담고, 도깨비 촬영지에서 뮤직비디오 버전으로 재연도 하고, 월정사에 들러 서로의 새해 소원을 공유하기도 했다.
한혜진은 "잊을만하면 돌아오는 세 얼간이 콘텐츠죠? 이번에는 강원도 평창으로 떠나봤어요. 강원도는 뭐 제 구역이니까 운전도 제가 했는데 아니 웃겨서 너무 힘든 거 있죠? 명불허전 웃음 보장 세 얼간이 콘텐츠~! 이번 영상도 재미있게 봐주시고 2탄도 기다려주세요~!"라고 공개했다.
이날 기안84는 새해 소망으로 이사를 꼽으며 여지없이 이사84의 면모를 보였고 이시언은 "기안의 이사84로 이미지로 이사 사업을 해보자. 더 나아가서 장의84로 확장하자"고 아이디어를 냈다.
한혜진의 새해 소망은 무엇보다 결혼. 이시언은 월정사에서 쓴 소원에 모두의 건강과 행복을 빈 한혜진의 소원과 반대로 자기 가족의 소원만 적어 미안함을 표하기도 했다.
세 사람의 영상을 본 네티즌들은 "난 '나혼산'에 이 세명이 나오는 것도 좋았지만 지금도 이 세명이서 잘 지내는게 너무 좋음" "언제부턴가 셋이 자주 나오더라구. 왜 셋만 자주 모이지? 했는데.. 보니까 '나혼산'에서 셋만 정상인 이라는걸.. 저 셋은 이미 서로 알았던 거임. 셋이 계속 잘 지내고 힘이 되어주길" "서로 잘못된 길을 갈때 잡아주세요. 세 분 길~~~게 갑시다" 등의 반응을 보이고 있다.
세 사람은 박나래의 사람을 너무 좋아하는 성격과 술버릇 등에 대해 진심 어린 조언을 해준 사실이 뒤늦게 재조명 되면서 관심을 모으고 있다.
한편 세 얼간이 영상은 공개 3일만에 14일 현재 140만 조회수를 향해 가며 최근 한혜진 채널에서 최단 기간 최고 조회수를 기록하고 있다.