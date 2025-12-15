"송지효 8년 연애한 남친 고백, 김종국 결혼보다 쇼킹" 제작진도 충격
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 송지효가 마지막 연애를 언급하며 8년 장기 연애 남친이 있었음을 최초로 고백해 '런닝맨'이 충격에 빠졌다.
14일 방송한 SBS '런닝맨'에서는 송지효의 충격적인 열애 고백이 터졌다.
송지효는 지석진 강훈과 이동중에 마지막 연애에 대한 질문을 받았다.
이에 송지효는 "4~5년 전이다"라며 "마지막 남친은 8년 장기 연애했다"고 털어놨다.
이를 들은 지석진은 충격을 드러내며 "한번도 안물어봤는데 니가 그렇게 오래 연애한 사람이 있을줄은 상상도 못했다"고 당황했다. 이어 "이거 나가도 되는거지?"라고 거듭 확인하고 "괜찮다"는 송지효의 쿨한 반응에 더 당황했다.
송지효는 "아무도 안 물어봐서 한번도 말한 적이 없다"고 담담히 말했고, 지석진은 "우리가 아는 그분이냐"라고 물었다.
송지효는 "아니다. 오빠들이 전혀 모르는 사람"이라고 강조했다.
지석진은 계속해서 "진짜 쇼킹하다"라고 놀란 가슴을 진정시켰고 제작진은 "김종국 결혼 소식보다 더 놀랐다"고 같은 마음을 드러냈다.
