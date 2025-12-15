팝핀현준, 결국 교수직 내려놨다.."수업중 욕설·성적 수치심 유발 반성"(전문)

기사입력 2025-12-15 00:30


팝핀현준, 결국 교수직 내려놨다.."수업중 욕설·성적 수치심 유발 반성"…

[스포츠조선 이유나 기자] 댄서 팝핀현준(45·본명 남현준)이 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직에서 사임하며 수업 중 부적절한 언행에 대해 사과했다.

14일 가요계와 소셜미디어에 따르면, 팝핀현준은 전날 자신의 인스타그램에 "최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 관련 논란에 대해 교수로서 사과와 입장을 전한다"며 글을 올렸다.

그는 "교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고, 의도와 무관하게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다. 이어 "결코 불순한 의도가 아니었음을 다시 한번 분명히 말씀드린다"면서도 "이에 따른 책임으로 오늘부로 교수직을 사임한다. 학생 여러분께 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.

이번 논란은 최근 한 재학생이 온라인 커뮤니티에 글을 올리면서 불거졌다. 작성자는 수업 도중 교수가 반복적으로 욕설을 사용했으며, 학생들의 항의에 일부 미성년자도 있는 교실에서 성적 수치심을 느끼게 하는 발언을 했다고 주장했다. 또한 수업 중 고성을 지르거나 위협적인 분위기를 조성했고, 제작 실습 수업에서는 "이건 너희 무대가 아닌 내 무대", "내가 디렉이고 너희는 들러리" 등의 발언을 했다고 밝혔다. 강의 시간 미준수와 수업과 관련 없는 사담이 많았다는 지적도 이어졌다.

작성자가 교수의 이름을 공개하지는 않았지만, 논란이 온라인에서 확산되면서 팝핀현준이 당사자로 지목됐다. 그는 대한민국 1세대 팝핀 댄서로, 2011년 국악인 박애리와 결혼해 딸을 두고 있다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤성빈 “장은실♥어르걸, 상견례..몽골 국민 며느리 됐다”

2.

MC몽, 박나래·조세호 응원 “공직자들도 사고 치고 출근”…이효리·양세찬도 언급(전문)

3.

박나래 "연하남에 다 퍼주고 버림받아"..'3억4천' 회삿돈 송금 의혹에 연애사 재조명

4.

설운도, 양평 대저택에 '숨겨진 재산' 공개...'싯가 수억원대' 명품 수석 컬렉션

5.

박하선, 진짜 황금손이었네…매니저 로또 3등·본인도 4등 당첨

연예 많이본뉴스
1.

윤성빈 “장은실♥어르걸, 상견례..몽골 국민 며느리 됐다”

2.

MC몽, 박나래·조세호 응원 “공직자들도 사고 치고 출근”…이효리·양세찬도 언급(전문)

3.

박나래 "연하남에 다 퍼주고 버림받아"..'3억4천' 회삿돈 송금 의혹에 연애사 재조명

4.

설운도, 양평 대저택에 '숨겨진 재산' 공개...'싯가 수억원대' 명품 수석 컬렉션

5.

박하선, 진짜 황금손이었네…매니저 로또 3등·본인도 4등 당첨

스포츠 많이본뉴스
1.

'전 세계가 깜짝!' 韓-멕시코 티켓 인기 3위, 도대체 왜? "멕시코 불신 있지만…두 팀의 WC 역사 때문"

2.

"흥민이 형…" 끔찍한 절도 사건 발생, '웃음 가스 논란' 비수마 '공식입장'…"트라우마 생겼다, 팬들께 죄송"

3.

'압도적 1위 유출' KIA, 롯데와 트레이드 한 수 되나…"언제든지 빈틈 나면 간다"

4.

"메시, 올해는 '우승 양보'! 내년에는 안될걸" 손흥민의 유쾌한 도발→MLS 최고의 영입 2위…'오프시즌'에도 최고 또 최고

5.

'분위기 심상치 않다' 미아 위기, FA 시장 왜 10일 넘게 멈췄나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.