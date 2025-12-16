풍자, 여자 신인상 수상 후 10년 친구 손절 "나보다 김대호·덱스가 중…

풍자, 여자 신인상 수상 후 10년 친구 손절 "나보다 김대호·덱스가 중요하다고"

기사입력 2025-12-16 22:11


[스포츠조선 이우주 기자] 트랜스젠더 방송인 풍자가 신인상 수상 후 친구와 손절한 일화를 고백했다.

16일 유튜브 콘텐츠 '칼빌런'에서는 '친구 빌런'에 대해 이야기를 나눴다.

풍자는 친구와 손절한 일이 있다며 "오래된 친구들이 있었다. 2년 전 쯤에 제가 'MBC 연예대상'에서 신인상을 받았다. 너무 감사한 일이지 않냐. 그해에 이슈 중에 하나가 뭐였냐면 남자 신인상이 덱스랑 김대호 중 누가 받느냐가 쟁쟁했다. 여자 신인상을 누가 받는지는 뒷전인 상황이었다"며 "제 친구들이 모였는데 밥을 먹다가 친구 한명이 '진짜 고생 많았다. 신인상까지 받고 너무 축하해' 했는데 이 친구가 '언니가 문제가 아니라 김대호냐 덱스냐가 더 중요한 거 아니냐'더라. 다들 그걸 기다리고 있었다더라. 너무 서운했다"고 털어놨다.

풍자는 "걔가 옛날부터 이상하게 말 한 마디 한 마디에 가시가 있는 친구였다. 내가 좋은 날에 밥을 사줘도 이건 나도 해먹겠다 (하는 친구였다.) 내가 그날 이후로 연락을 안 한다. 진짜 오래된 친구였는데 그날 10년 넘게 참던 게 터졌다"고 털어놨다.


그런가하면 김원훈 역시 자신이 겪은 '친구 빌런'에 대해 이야기했다. 김원훈은 "저는 돈 빌려줄 때마다 메모장에 적는다. 아까 잠깐 메모장을 ?R는데 6천만 원을 빌려줬다. 중간에 가족도 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

거절을 잘 못한다는 김원훈은 "일주일 전 새벽에 전화가 왔다. 나 너무 힘든데 500만 원만 빌려달라더라. 그간 동료들 돈을 많이 빌려줬으니까 '시간이 너무 늦어서 내일 얘기해주겠다' 했는데 걔가 '형 지금 친구들이라 몰래카메라 하고 있었는데. 당연히 형이 돈 빌려줄 줄 알고 전화했는데 형 때문에 졌다'더라"라고 밝혔다.

김원훈은 "스트레스를 확 받더라. 한편으로는 내가 만약 진짜 빌려줬으면 몰래카메라가 아니었을수도 있겠다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

