홍경민, 테이 이어 "가수 생활 정말 개꿀"..딸 도시락 싸다 母 생각에 '울컥'

기사입력 2025-12-17 10:34


[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 홍경민이 딸을 위해 직접 도시락을 준비하던 중 어머니에 대한 고마움을 떠올리며 울컥하는 모습을 보였다.

홍경민은 16일 "도시락 싸줬다고 딸이 좋아했고 고맙다고 했다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 김치, 장조림, 계란말이, 햄 등 다양한 반찬이 정갈하게 담긴 도시락과 이를 들고 있는 홍경민 딸의 모습이 담겨 있어 훈훈함을 자아낸다.

홍경민은 "생각해 보니 엄마는 십수 년을 매일 같이 도시락을 싸줬는데 내가 좋아하거나 고마워했었는지 기억이 안 난다"며 어머니를 떠올렸다.

이어 "반찬을 담으면서 그런 생각을 했다. 이걸 매일 아침에 해야 한다면 내가 할 수 있을지..엄마는 힘든 거구나"라며 "테이 말처럼 가수 생활은 정말 개꿀이다"라고 털어놨다.


그러면서 "얼마 되지도 않는 용돈으로 아들 노릇을 하고 있다고 생각했는데 매일 아침 들고 가던 도시락에 비하면 그 값어치가 차마 비교하기도 창피하다"며 "내가 매일 먹던 도시락엔 밥만 담겨 있었던 게 아니라는 걸 오십이 되어서야 깨닫다니..이런 멍청한"이라며 자책 섞인 반성을 전했다.

앞서 테이는 한 예능에 출연해 자영업자의 고충을 토로하며 "연예인이 개꿀이다. TV 보시는 분들 다 공감하실 텐데 다른 일 한 달만 해보면 안다. 연예인이 꿀"이라고 말해 화제가 된 바 있다.

이후 테이는 해당 발언에 대해 "원래 의도는 하던 일이 최고라는 뜻이었다"며 "쌓아온 커리어가 얼마나 소중한지 깨달았다"고 해명했다.

한편 홍경민은 2014년 10세 연하의 해금 연주자 김유나 씨와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.