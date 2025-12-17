[공식]샤이니 키, '주사이모' 논란 사과…"의사로 알았다, 프로그램 하…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 샤이니 키 측이 이른바 '주사 이모'와의 연관설에 대해 공식 입장을 밝히며 사과했다.
소속사는 "키는 이 씨를 의사로 알고 있었고, 이 역시 별다른 언급이 없었던 상황에서 자택 진료가 문제가 될 것이라 인지하지 못했다"고 해명했다.
앞서 키는 방송인 박나래에게 불법 의료 서비스를 제공했다는 의혹을 받는 이른바 '주사 이모'와의 관계에 대해 해명을 요구받아 왔다. 키는 지난 3일부터 15일까지 네 번째 솔로 투어 '2025 키랜드: 언캐니 밸리'를 진행했고, 박나래와 함께 출연 중인 tvN '놀라운 토요일'과 MBC '나 혼자 산다' 녹화에는 불참한 바 있다.
다음은 SM 입장 전문.
안녕하세요, SM 엔터테인먼트입니다.
당사 소속 아티스트 키와 관련하여 말씀드립니다.
먼저 해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점 진심으로 사과드립니다.
키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 되었습니다.
키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있습니다. 이는 이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었습니다.
이에 키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있습니다.
따라서 키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정하였습니다.
다시 한번 팬 여러분을 비롯한 모든 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다는 말씀드립니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com