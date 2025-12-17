[공식]샤이니 키, '주사이모' 논란 사과…"의사로 알았다, 프로그램 하…

[공식]샤이니 키, '주사이모' 논란 사과…"의사로 알았다, 프로그램 하차 결정"(전문)

샤이니 키. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 샤이니 키 측이 이른바 '주사 이모'와의 연관설에 대해 공식 입장을 밝히며 사과했다.

샤이니 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 "입장 표명이 늦어진 점에 대해 사과드린다. 해외 투어 일정과 관련해 여러 관계자들과의 소통이 필요한 상황이었다"고 밝혔다.

소속사에 따르면, 키는 지인의 추천으로 이 모 씨가 근무하던 서울 강남구 소재 병원을 방문했고, 당시 이 씨를 의사로 인지했다. 이후에도 해당 병원에서 지속적으로 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황에서는 몇 차례 자택에서 진료를 받은 사실이 있는 것이 소속사 설명이다.

소속사는 "키는 이 씨를 의사로 알고 있었고, 이 역시 별다른 언급이 없었던 상황에서 자택 진료가 문제가 될 것이라 인지하지 못했다"고 해명했다.

이어 "키는 최근 불거진 의료 면허 논란을 통해 이 씨가 의사가 아니라는 사실을 처음 알게 됐고, 이로 인해 큰 혼란을 겪고 있다"며 "본인의 무지함에 대해 깊이 반성하고 있다"고 전했다.

또한 키는 이번 사안을 엄중하게 받아들여 활동 중단을 결정했다. 소속사는 "키는 현재 예정된 일정과 출연 중이던 프로그램에서 하차하기로 했다"며 "팬 여러분을 비롯해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

앞서 키는 방송인 박나래에게 불법 의료 서비스를 제공했다는 의혹을 받는 이른바 '주사 이모'와의 관계에 대해 해명을 요구받아 왔다. 키는 지난 3일부터 15일까지 네 번째 솔로 투어 '2025 키랜드: 언캐니 밸리'를 진행했고, 박나래와 함께 출연 중인 tvN '놀라운 토요일'과 MBC '나 혼자 산다' 녹화에는 불참한 바 있다.

다음은 SM 입장 전문.


안녕하세요, SM 엔터테인먼트입니다.

당사 소속 아티스트 키와 관련하여 말씀드립니다.

먼저 해외 투어 일정 및 활동과 관련된 여러 관계자 분들과의 소통이 필요한 상황이어서, 신속한 입장 표명이 어려웠던 점 진심으로 사과드립니다.

키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 되었습니다.

키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있습니다. 이는 이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었습니다.

이에 키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있습니다.

따라서 키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정하였습니다.

다시 한번 팬 여러분을 비롯한 모든 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다는 말씀드립니다.




