'한국 떠난' 안선영, 장보기 스케일이 다르다…카트 가득·1500달러 '펑펑'

기사입력 2025-12-17 18:11


'한국 떠난' 안선영, 장보기 스케일이 다르다…카트 가득·1500달러 '…

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 안선영이 캐나다에서의 일상을 공개했다.

안선영은 16일 자신의 SNS에 한 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 안선영은 캐나다의 대형 마트 앞에서 장바구니를 가득 채운 채 카트를 밀고 있는 모습이다. 편안한 후드 셋업에 비니와 선글라스를 매치한 캐주얼한 차림이 눈길을 끈다.

안선영은 사진과 함께 "3주치 가볍게(?) 장보기 CAD 1500"라는 글과 해시태그를 덧붙이며 현실적인 장보기 비용을 공개했다.

카트 안에는 달걀, 식료품, 생필품 등이 빼곡히 담겨 있어 현지에서의 생활감을 그대로 전한다.

특히 '가볍게'라는 표현과는 달리 가득 찬 장바구니와 금액이 공개되자, 누리꾼들은 "캐나다 물가 실감난다", "장보기도 스케일이 다르다", "현실 공감된다" 등의 반응을 보이며 관심을 드러냈다.

한편 안선영은 지난 2013년 사업가와 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 지난 7월 아들의 아이스하키 진로를 위해 자신의 모든 커리어를 내려놓고 캐나다로 이주 했다. 안선영은 '캐나다 이민설'이 일자 "아이 유학 보호자로 당분간 캐나다로 거주지를 이전하는 것뿐"이라고 부인하며, 사업 운영과 치매 어머니 간병을 위해 매달 서울에 올 예정이라고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

2.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

3.

의사 면허 숨긴 '주사 이모' 때문에…키·박나래 활동 중단에 방송가 비상[SC이슈]

4.

샤이니 키, 활동중단+방송 하차 결정 "주사이모, 의사인줄 알아...무지함 반성"[전문]

5.

이이경 '유재석 윗선' 언급 안 했다더니…‘놀뭐?’ 하차 취재 녹취 공개 파문(뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

2.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

3.

의사 면허 숨긴 '주사 이모' 때문에…키·박나래 활동 중단에 방송가 비상[SC이슈]

4.

샤이니 키, 활동중단+방송 하차 결정 "주사이모, 의사인줄 알아...무지함 반성"[전문]

5.

이이경 '유재석 윗선' 언급 안 했다더니…‘놀뭐?’ 하차 취재 녹취 공개 파문(뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 비밀 있었다니! → 폰세, 한화에 '진짜 고마워해야 하는 이유' 밝혀졌다

2.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

3.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

4.

KIA 투수 김대유 결혼…박서준 코치·최유경 프로도 화촉

5.

1억달러설은 어디로?…마감 임박! 日 거포 결국 '헐값' 계약으로 마무리하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.