이필모, 'CEO' ♥서수연 재력가 자녀설 해명..."초고가 산후조리원, 내가 플렉스" ('라스')
[스포츠조선 정안지 기자]배우 이필모가 아내 서수연의 재력가 집안설에 대해 해명했다.
17일 방송된 MBC '라디오스타'에는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 출연하는 '필모를 부탁해' 특집으로 꾸며졌다.
7년 만에 '라스' 출연이라는 이필모는 "7년 전에는 싱글로 출연했다. 당시 70평 넘는 큰 집에 방 5개 있었다. 방 하나는 운동방 만들었다"면서 "지금은 7살, 4살 된 두 아들의 아빠가 됐다"며 웃었다.
이어 그는 "지금은 베란다에서 쭈그리로 생활 중이다"면서 "아내에게 할 수 있으면 다 맞춰준다. 불만은 없을 순 없다"고 해 웃음을 안겼다.
이에 김구라는 "타의7, 자의3으로 아내에게 많이 맞춰 준다고 하더라"고 하자, 이필모는 "아니다. 타의9, 자의1이다. 1은 있어야 한다"고 정정해 웃음을 자아냈다.
현재 소속사도 매니저도 없이 혼자 활동 중이라는 이필모는 "재계약 소식을 기다리는데 소속사 나온 걸 아무도 모르더라. FA시장에 대어가 나왔는데 아무도 입질이 없더라"고 했다.
그러자 김구라는 "아내가 재력이 있으니까 직접 화사 차리는 건 어떠냐"고 물었다. 이에 이필모는 "아내가 재력가가 아니다. 부유한 집 자제로 소문이 났는데 사실이 아니다"면서 "결혼하고 보니까 아주 평범한 집 자녀였다"고 해명했다.
이어 그는 "결혼할 때 예단비 왔다갔다 하지 않냐. 나는 하나도 아깝지 않게 다 해줬다"면서 "'이 나이에 결혼하는데 할 수 있지. 그러려고 열심히 살았는데'라고 생각했다"고 말했다.
그러면서 이필모는 "첫째 출산 때 '제일 좋은 산후조리원 어디냐'며 수소문했더니 너무 비싸더라. 재벌만 갈 수 있는데, '내가 이재용 회장은 아닌데 가라. 이러려고 내가 열심히 살았지'라면서 플렉스 했다"며 아내에 대한 사랑을 드러내 눈길을 끌었다.
