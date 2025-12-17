'최민수♥' 강주은, "미성년자 때 술파티 벌였다" 폭로..."경찰까지 출동했다"
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 강주은이 미성년자 시절 일탈을 고백했다.
17일 유튜브 채널 '깡주은'에는 '최초 공개 마미가 직접 풀어주는 캐나다 이민 썰 (+ 첫 직업 / 대디와 데이트)' 영상이 업로드 됐다.
이날 강주은은 "딸이 참 착했다"는 어머니에 "사실 착하지만은 않았다. 엄마가 잘 몰라서 그러는데, 내가 16살이었을 슌 너무 귀하게 내 첫 차를 선물로 사주셨다. 그리고 깜짝 생일파티를 준비해주셨다. 아빠엄마는 파티를 준비해주시고 로드 트립으로 여행을 가셨다"라고 했다.
이어 "그때 엄마 아빠 떠나고 우리 집 지붕 위에 아이들이 다 서 있고 앉아있고 맥주도 마시고 놀았다. 사실 그 나이에 그렇게 마시고 그러면 안된다. 그게 19살인가 그렇다"라고 고백했다.
강주은은 "그때 그렇게 파티를 열어서 그 근처에서 경찰도 불렀다. 우리 집에. 왜냐면 애들이 지붕에 앉아있고 노래 부르고 막 난리가 난 거다. 우리 건너편에 할아버지가 나한테 찾아와서 '부모님이 이걸 아실까?' 했다. '모르시죠. 지금 미국에 로드트립을 가셨다. 곧 정리하겠다'라 했다. 나도 알았는데 너무 재밌었다"라 털어놓았다.
어머니는 "그래서 갔다왔더니 집에서 맥주 냄새가 나더라"라며 그제서야 기억을 떠올렸다.
