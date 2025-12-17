'최민수♥' 강주은, "미성년자 때 술파티 벌였다" 폭로..."경찰까지 출동했다"

기사입력 2025-12-17 23:55


'최민수♥' 강주은, "미성년자 때 술파티 벌였다" 폭로..."경찰까지 …

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 강주은이 미성년자 시절 일탈을 고백했다.

17일 유튜브 채널 '깡주은'에는 '최초 공개 마미가 직접 풀어주는 캐나다 이민 썰 (+ 첫 직업 / 대디와 데이트)' 영상이 업로드 됐다.


'최민수♥' 강주은, "미성년자 때 술파티 벌였다" 폭로..."경찰까지 …
이날 강주은은 "딸이 참 착했다"는 어머니에 "사실 착하지만은 않았다. 엄마가 잘 몰라서 그러는데, 내가 16살이었을 슌 너무 귀하게 내 첫 차를 선물로 사주셨다. 그리고 깜짝 생일파티를 준비해주셨다. 아빠엄마는 파티를 준비해주시고 로드 트립으로 여행을 가셨다"라고 했다.

이어 "그때 엄마 아빠 떠나고 우리 집 지붕 위에 아이들이 다 서 있고 앉아있고 맥주도 마시고 놀았다. 사실 그 나이에 그렇게 마시고 그러면 안된다. 그게 19살인가 그렇다"라고 고백했다.


'최민수♥' 강주은, "미성년자 때 술파티 벌였다" 폭로..."경찰까지 …
강주은은 "그때 그렇게 파티를 열어서 그 근처에서 경찰도 불렀다. 우리 집에. 왜냐면 애들이 지붕에 앉아있고 노래 부르고 막 난리가 난 거다. 우리 건너편에 할아버지가 나한테 찾아와서 '부모님이 이걸 아실까?' 했다. '모르시죠. 지금 미국에 로드트립을 가셨다. 곧 정리하겠다'라 했다. 나도 알았는데 너무 재밌었다"라 털어놓았다.

어머니는 "그래서 갔다왔더니 집에서 맥주 냄새가 나더라"라며 그제서야 기억을 떠올렸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

2.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

3.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

4.

"유재석이 CP보다 위"..이이경 주장 뒤집는 소속사 대표 녹취 공개됐다 (뒤통령)

5.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

연예 많이본뉴스
1.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

2.

박보검도 ‘나래바’ 실체 알았나..박나래 최다 러브콜에도 "연락처 안줬다"

3.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

4.

"유재석이 CP보다 위"..이이경 주장 뒤집는 소속사 대표 녹취 공개됐다 (뒤통령)

5.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 비밀 있었다니! → 폰세, 한화에 '진짜 고마워해야 하는 이유' 밝혀졌다

2.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

3.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

4.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

5.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.