블록체인 게임 '드래곤 플라이트 웹3', 넥써쓰의 오픈 플랫폼 크로쓰에 출시

기사입력 2025-12-18 10:15


블록체인 게임 '드래곤 플라이트 웹3', 넥써쓰의 오픈 플랫폼 크로쓰에 …



블록체인 기업 비피엠지(BPMG)는 블록체인 게임 '드래곤 플라이트 웹3'를 넥써쓰의 오픈 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)에 출시했다고 18일 밝혔다.

'드래곤 플라이트 웹3'는 전 세계 2200만명 이상의 이용자가 즐긴 클래식 슈팅 게임 '드래곤 플라이트' IP를 블록체인 기반으로 재해석한 게임이다. 이용자는 게임 플레이, 리그 참여, 광고 시청 등 다양한 활동을 통해 유틸리티 토큰과 포인트를 획득할 수 있으며, 게임 콘텐츠 이용과 보상이 자연스럽게 연결되는 구조를 경험할 수 있다. 또 게임 플레이를 통해 획득한 아이템을 간편하게 토큰화 할 수 있는 직관적인 시스템을 제공한다고 비피엠지는 전했다.

이밖에 크로쓰 웨이브(CROSS WAVE)를 통해 게임과 연계된 글로벌 크리에이터 콘텐츠를 생성할 수 있어 이용자 참여 확대와 커뮤니티 활성화가 용이하다.

비피엠지 차지훈 대표는 "'드래곤 플라이트 웹3'는 슈팅 게임의 재미를 유지하면서 누구나 쉽게 디지털 자산을 경험할 수 있도록 개발했다"며 "'드래곤 플라이트'를 시작으로 '포트리스' 등 다양한 캐주얼 웹3 게임 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 비피엠지는 별도의 설치 없이 웹 브라우저에서 바로 실행되는 HTML5 버전 '드래곤 플라이트 클래식'을 개발해 비바리퍼블리카가 운영하는 토스를 통해 서비스 중이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

