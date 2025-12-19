리듬게임 '디제이맥스 리스펙트', 신규 DLC 'V 리버티 4' 출시

네오위즈는 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V(DJMAX RESPECT V)'의 신규 DLC 'V 리버티 4(V LIBERTY 4)'를 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 DLC에는 오리지널 신곡 20곡이 수록됐다. 니엔(NieN), 보이드로버(VoidRover), 태그(TAG), 소브렘(Sobrem) 등 넓은 음악 스펙트럼을 자랑하는 '디제이맥스' 대표 작곡가들이 대거 합류해 음악적 완성도를 높였다.

국내외 유명 아티스트들과의 협업도 눈길을 끈다. SM엔터테인먼트 산하 EDM 레이블 '스크림 레코즈(ScreaM Records)' 소속 작곡가 임레이(IMLAY)가 라인업에 이름을 올렸으며, 일본에서 활약 중인 유명 작곡가 쿠로(kuro), 이모코사인(EmoCosine)의 타이틀도 첫 선을 보였다. 임레이는 여자 아이돌 그룹 에스파의 '더티 워크(Dirty Work)' 제작을 맡았던 것으로도 유명하다.

디제이맥스 엔터테인먼트의 컴필레이션 앨범 '64514'로 주목받은 H93, 카본 시스템(Carbon Systems), 그리고 로키 스튜디오의 미디어 믹스 프로젝트 '레나 엔터테인먼트(LENA ENT)'의 아티스트 다인(DIEIN)의 싱글 '어웨이크(AWAKE)'와 새롭게 공개한 '노 머시(No Mercy)' 총 2곡이 수록됐다.

또 새롭게 등장한 캐릭터 '요르문간드(Jormungandr)'를 중심으로 한 깊이 있는 스토리를 통해 세계관을 확장하고, 게임의 몰입감을 한층 높였다고 네오위즈는 전했다. 이외에 DLC 전용 UI 스킨, 노트 스킨, 기어 스킨과 새로운 미션도 만나볼 수 있다.

신규 DLC 'V 리버티 4'의 가격은 2만 9800원이다. 출시를 기념해 스팀에서 18일부터 일주일간 10% 할인 행사를 진행하며, 19일부터 1월 6일까지 진행되는 '스팀 겨울 할인' 기간에는 '디제이맥스' 본편 및 기존 DLC를 최대 80% 할인된 가격에 판매한다.

한편 네오위즈는 지난 11일 프리뷰 방송을 통해 '2026년 마일스톤'을 발표했다. 게이밍 기어 브랜드 프리플로우, 출판사 다산북스 등 다양한 브랜드와의 협업을 예고했으며, 팝업 스토어와 단독 콘서트 등 팬들을 위한 오프라인 접점을 국내뿐만 아니라 아시아 권역으로 확대해 나간다는 계획이라고 전했다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

