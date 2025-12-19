"스케일은 커지고, 감정은 깊어졌다"…'아바타: 불과 재', 관객들에 전…

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '아바타: 불과 재'가 관객들을 사로잡을 이번 작품만의 더욱 놀라워진 스케일과 깊어진 감정선을 소개하는 '판도라의 세계로' 영상을 공개했다.
공개된 영상은 '아바타' 시리즈가 16년에 걸쳐 구축해온 거대한 세계관을 바탕으로, 이번 작품에서 펼쳐질 업그레이드된 판도라와 캐릭터들이 마주할 새로운 국면을 예고한다. 제임스 카메론 감독은 "지난 1, 2편에서 펼쳐졌던 모험이 이번에 절정을 이루게 된다"고 전하며, '아바타: 불과 재'가 기존 시리즈의 세계관 위에 한층 확장된 스케일과 깊어진 이야기로 돌아왔음을 강조한다.
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아
특히 이번 영상에는 감독과 배우진이 전 세계 관객들에게 '아바타: 불과 재'만이 가진 놀라운 포인트들을 직접 전하며 의미를 더한다. 더욱 거대해진 판도라의 세계와 스펙터클해진 전투, 그리고 위기 앞에 선 인물들의 선택 등 전 세계 관객들을 매료시킬 변화된 모습이 함께 소개되어 눈길을 끈다. 이번 작품을 통해 '바랑' 역으로 새롭게 합류한 우나 채플린은 "그동안 온통 푸르기만 했던 '판도라'의 잿빛 모습을 보여줄 것"이라고 전하며 판도라의 또 다른 얼굴과 변화된 분위기를 언급해 호기심을 자극하고, 이어 시고니 위버는 "한 가족과, 그들의 삶 또 믿음에 관한 거대한 모험이 펼쳐진다"고 덧붙이며 보다 탄탄해진 서사적 측면도 눈여겨볼 포인트라 전해 기대감을 높인다. 끝으로 제임스 카메론 감독은 "'아바타' 시리즈에 정말 진심이다. 이 시리즈가 극장에서 선사하는 경이로움이 나를 이끄는 원동력. 최첨단 퍼포먼스 캡처 기술로 배우들의 연기를 생생하게 담아 놀라운 판도라의 세계가 진짜처럼 느껴지게 할 것"이라고 밝히며, 이번 작품은 극장에서 비로소 완성된다는 점을 다시금 강조한다. 영상에는 판도라 전역을 무대로 펼쳐지는 전면전과 다양한 크리처들이 등장하고, 이러한 장면들은 IMAX, 3D, 4DX, SCREENX 등 다양한 특별관 포맷을 통해 한층 몰입감 있게 구현될 예정이다.
한편 '아바타: 불과 재'(감독 제임스 카메론)는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.