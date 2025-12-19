이찬원이 살린 '진또배기'...원곡자 故 이성우, 전성기 못 보고 떠난 비운의 가수

기사입력 2025-12-19 09:33


이찬원이 살린 '진또배기'...원곡자 故 이성우, 전성기 못 보고 떠난 …

[스포츠조선 김수현기자] '진또배기' 원곡자인 가수 이성우가 떠난지 7년이 흘렀다.

지난 2018년 故 이성우는 그해 6월, 몸이 안좋아 병원에 갔다가 췌장암 4기 진단을 받고 투병 끝에 12월 19일 세상을 떠났다. 향년 59세.

1959년생인 이성우는 오랜 무명 가수 끝에 '진또배기'로 서서히 이름을 알리며 트로트가수로서 인정 받았다.

처음부터 가수로 데뷔한 것은 아니었다. 고인은 평범한 직장으로 일했지만 IMF 때 퇴직하게 됐고, 퇴직금과 대출까지 받아서 앨범을 내고 가수가 됐다고.

오래가지 않아 앨범 사기를 당하고 빚이 늘게 됐지만 故 이성우의 가수 열정을 막을 수는 없었다.


이찬원이 살린 '진또배기'...원곡자 故 이성우, 전성기 못 보고 떠난 …
아버지의 꿈을 이어 받아 가수가 된 아들 이승환은 2022년 KBS '아침마당'에서 아버지의 이야기를 하며 눈물을 감추지 못했다.

그는 "아버지는 언젠가는 '전국노래자랑', '가요무대', '아침마당'에서 노래를 부른다는 꿈을 꾸셨다. 아버지는 힘든 상황에서도 정말 열심히 노력을 하셨다"고 울컥했다.

이어 "마침내 2008년 3집 앨범 때 아버지가 부른 '진또배기'가 히트를 쳤다. 그 당시 기뻐하며 눈물을 흘리는 아버지의 모습을 지금도 잊을 수가 없다"라며 눈시울을 붉혔다.


이승환은 "사실 아버지는 빚을 가족들에게 물려줘선 안된다며 매일매일 무대에 올라 노래를 불렀다. 그리고 며칠 후 허망하게 하늘나라로 떠나셨다"라고 오열했다.


이찬원이 살린 '진또배기'...원곡자 故 이성우, 전성기 못 보고 떠난 …
故 이성우가 떠난 후 2년 뒤, '진또배기'는 TV조선 '미스터트롯'에서 이찬원이 부르며 공전의 히트를 쳤다. 하지만 원곡자인 이성우는 '진또배기' 전성기를 미처 보지 못한 채 떠나 안타까움을 자아냈다.

특히 이찬원은 故 이성우의 가족들과도 꾸준히 연락하며 돈독한 관계를 이어오고 있기도 하다.

지난 2022년 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 이찬원이 연 '찬또백반집'에는 이찬원의 인생을 뒤바꾼 노래 '진또배기'의 원곡자인 故 이성우의 아내와 아들이 찾아와 응원을 전하기도 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

2.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

3.

박나래·키 이어 입짧은햇님도 활동 중단 "주사 이모, 의사인 줄 알았다" [전문]

4.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

연예 많이본뉴스
1.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

2.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

3.

박나래·키 이어 입짧은햇님도 활동 중단 "주사 이모, 의사인 줄 알았다" [전문]

4.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"박항서 뛰어넘었다" 베트남 新국민영웅 식사마, '0-2→3-2' 기적의 역전 우승, '동남아 최초' 3개대회 우승 금자탑

2.

원정경기 마치고 귀가하다 그만…황희찬 후배, 교통사고로 향년 21세에 황망한 죽음

3.

'진짜 오죽하면' 국대 반대했을까, 밈이 되어버린 132억 계약의 현실

4.

조롱 또 조롱! "우리가 손흥민급을 어떻게 데려와요"…'불신 팽배' 돌아선 팬들→이적시장 참패 예상

5.

'韓 최초 혼혈' 카스트로프! '日 선수 쳐내고' 전술 핵심 지목…공격적 포지션 변경→"핵심적인 역할 맡는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.