[공식]조진웅 은퇴에 흔들린 '시그널2', 10년 기다렸는데…"최적의 방…

[스포츠조선 정빛 기자] tvN이 배우 조진웅의 은퇴 선언으로 공개 여부가 불투명해진 드라마 '두번째 시그널'(시그널2)과 관련해 "최적의 방안을 찾겠다"는 입장을 밝혔다.
'두번째 시그널'은 2016년 방송돼 큰 사랑을 받은 tvN 드라마 '시그널'의 시즌2로, 김은희 작가의 대표작이자 김혜수, 이제훈, 조진웅 등 주연 3인이 10년 만에 다시 뭉친 작품이다. tvN 개국 20주년을 기념하는 2026년 최대 기대작으로 꼽혀왔으며, 이미 모든 촬영을 마친 상태였다.
조진웅은 "이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각한다"며 "앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 성찰하겠다"고 밝혔다.
조진웅의 은퇴 선언 이후 '두번째 시그널'의 공개 여부를 둘러싼 우려가 커진 가운데, tvN은 즉각적인 결론을 내리기보다는 작품과 시청자를 모두 고려한 방향을 신중히 모색하겠다는 뜻을 전했다. 공개 일정과 편성 여부에 대한 최종 결정은 당분간 시간을 두고 논의될 것으로 보인다.
다음은 tvN '시그널2' 입장 전문.
<두번째 시그널>은 10년을 기다려 주신 시청자 여러분을 향한 마음을 담아 26년 하절기 공개 목표로 정성을 다해 준비해 온 작품입니다. 현재의 상황을 마주한 저희 역시 시청자 여러분의 실망과 걱정에 깊이 공감하며, 무겁고 애석한 마음입니다.
<두번째 시그널>은 기획부터 제작에 이르기까지 수많은 스태프와 배우, 관계자들이 함께 한 작품입니다. <시그널>이 지닌 가치를 지키기 위해 다소 시간이 걸리더라도, 작품과 시청자 여러분을 위한 최적의 방안을 찾기 위해 모든 노력을 기울이겠습니다.
