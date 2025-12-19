'이숙캠' 맞소송 부부, 이혼 절차 마무리…악플에 일침 "원인은 스스로에게"

기사입력 2025-12-19 15:47


'이숙캠' 맞소송 부부, 이혼 절차 마무리…악플에 일침 "원인은 스스로에…

[스포츠조선 이우주 기자] '이혼숙려캠프' 맞소송 부부가 이혼 절차를 마무리했다고 밝혔다.

19일 JTBC '이혼숙려캠프' 맞소송 부부의 이야기가 마무리된 후, 아내는 SNS를 통해 심경을 밝혔다.

아내는 "응원해주시고 걱정해주신 모든 분들께 감사의 말씀 올린다. 이혼은 잘 마무리 되었고 서로의 앞길을 응원하며 잘 지내고 있다"고 밝혔다.

아내는 "삶에 있어서 어떤 것도 정답은 없다고 생각한다. 옳은 방향을 목표로 삼는 삶의 과정이 중요하다고 생각한다. 그것이 인간이 가진 각각의 개성이고 존엄성이라고 생각한다"며 "그것이 제가 늘 당당할 수 있는 이유고 저는 이런 당당함을 아이들에게 가르쳐주고 싶다"고 밝혔다.

이어 "저의 당당함이 불편하신 분들은 본인이 왜 저를 볼 때 불편한가를 생각해보시면 그 원인은 스스로에게 있다는 걸 알게 될 것"이라며 "저는 모든 사람이 당당하게 스스로를 사랑하는 것에 눈치보지 않는 삶이길 응원한다"고 악플에 대해 일침을 날리기도 했다.

지난 18일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 맞소송 부부의 최종 조정이 담겼다. 남편은 아내와 다시 잘 살고 싶다는 의지를 내비쳤지만 아내는 이혼을 원했다.


'이숙캠' 맞소송 부부, 이혼 절차 마무리…악플에 일침 "원인은 스스로에…
아내는 "사실 제가 너무 지쳤다. 남편이 회피하는 모습에서 제가 더 이상은 제 체력이나 정신력으로는 버티지 못하겠다 생각했기 때문에 서로 힘들게 하지 않고 서로 각자 아이들에게 집중할 수 있도록 좋은 마무리를 하고 싶다"며 눈물을 보였다.

아내의 이혼 의사에 남편은 "후회 없이 하고 싶었는데 제가 좀 늦게 깨닫지 않았나. 좀 더 빨리 깨달았으면 제 후회가 덜하지 않았을까, 사과할 시간이 있지 않았을까 아쉬움이 남는다"고 털어놨다.


마지막으로 아내는 "남편도 너무 고생했고 그동안 빚이나 아이들 양육 문제로 굉장히 힘들었는데 남편이 그동안 열심히 수고했다는 거 너무 알고 있고 최선을 다했던 게 그렇게 좋은 결과로 마무리되지 않은 것에 대해 죄송하게 생각한다"고 밝혔다.

이에 서장훈은 "이혼이 꼭 나쁜 선택이 아니라 생각한다. 여러분들 앞날이 계속 행복하셨으면 좋겠다. 그동안 고생 많으셨다"고 두 사람을 응원했다. 이후 두 사람은 제작진을 통해 이혼 과정을 공개하기도 했다.

한편, 맞소송 부부는 서로의 외도를 주장하며 각각 상간녀, 상간남 소송을 진행 중이었다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

2.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

3.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

4.

이서진, 올해 결혼할 여자 있었다 "내가 하고 싶을 때 할 것" ('비서진')

5.

주사이모, 박나래·키·입짧은햇님 저격?…"분칠한 것들 친하게 지내지 말라고"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

2.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

3.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

4.

이서진, 올해 결혼할 여자 있었다 "내가 하고 싶을 때 할 것" ('비서진')

5.

주사이모, 박나래·키·입짧은햇님 저격?…"분칠한 것들 친하게 지내지 말라고"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'충격적 결단' FA 신청했던 2266안타 베테랑, 왜 현역 은퇴 결정했나

2.

에이전트까지 선임한 황재균, 1년 고액 제안 뿌리치고 은퇴 결심했다

3.

"네가 리틀 손흥민이야!" 눈물 그렁그렁…"형이 너무 그리울 거야"→영어도 못 하는데, 손흥민이 적응 도와

4.

"흥민 형, 브라질 귀화" 히샬리송, 빈민가서 염색 신고식→부러우면 지는거야, 노골적 추파…네이마르, 호나우지뉴 '흐뭇 미소' 눈길

5.

'폰와'의 선물. 18년만이야. 한화 3월29일 대전서 홈개막전 치른다. KBO 2026 정규리그 일정 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.