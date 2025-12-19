[인터뷰③] '만약에 우리' 구교환 "청룡 인기스타상 또 받고 싶어, 경쟁자 많아지면 곤란한데.." 너스레

기사입력 2025-12-19 15:53


[인터뷰③] '만약에 우리' 구교환 "청룡 인기스타상 또 받고 싶어, 경…
사진 제공=㈜쇼박스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 영화 '만약에 우리'로 또 한 번 청룡영화상 청정원 인기스타상 수상을 향한 기대감을 내비쳤다.

구교환은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제가 가장 받고 싶은 상은 최다관객상과 청정원 인기스타상이다"라고 했다.

31일 개봉하는 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애로, '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 구교환은 극 중 삼수를 거쳐 컴퓨터 공학과에 재학 중인 은호 역을 맡았다.

구교환은 2021년 제42회 청룡영화상에서 청정원 인기스타상을 수상할 당시 '모가디슈'팀의 뜨거운 축하를 받으며 무대 위로 올랐다. 이후 2024년 열린 제45회 청룡영화상에서도 청정원 인기스타상 수상자로 이름이 호명되자, 폭발적인 리액션으로 잊을 수 없는 명장면을 탄생시켰다. 이에 그는 "가장 받고 싶은 상이 최다관객상과 청정원 인기스타상"이라며 "청정원 인기스타상은 저에게 너무나 권위 있는 상"이라고 말했다.

특히 구교환의 수상 장면이 화제가 되자, 청정원 인기스타상을 향한 스타들의 관심도는 더욱 뜨거워졌다. 이에 대해선 "전혀 몰랐다(웃음). 경쟁자가 많아지면 곤란한데.."라며 농담 섞인 반응을 보였다.


[인터뷰③] '만약에 우리' 구교환 "청룡 인기스타상 또 받고 싶어, 경…
제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 단편영화상 시상자로 나선 구교환이 유쾌한 퍼포먼스를 보여주고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/
지난달 개최된 제46회 청룡영화상에서는 청정원 단편영화상 시상자로 무대 위에 올라 특별한 무대를 장식했다. 구교환은 "청정원 단편영화상도 제가 너무 받고 싶은 상"이라며 "처음 시상 요청이 들어왔을 때도 망설임 없이 바로 하겠다고 했다. 단편영화에 대해 알리고 싶었고, 이 상이 얼마나 훌륭한 상인지에 대해 꼭 말씀드리고 싶었다. 저의 시상 소감(?)에 진심이 담겨있지 않았나(웃음). 이렇게 말 술술 나오는 경우가 잘 없는데, 그날이 가장 말을 잘한 날인 것 같다"고 흡족함을 표했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

2.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

3.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

4.

이서진, 올해 결혼할 여자 있었다 "내가 하고 싶을 때 할 것" ('비서진')

5.

주사이모, 박나래·키·입짧은햇님 저격?…"분칠한 것들 친하게 지내지 말라고"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

2.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

3.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

4.

이서진, 올해 결혼할 여자 있었다 "내가 하고 싶을 때 할 것" ('비서진')

5.

주사이모, 박나래·키·입짧은햇님 저격?…"분칠한 것들 친하게 지내지 말라고"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'충격적 결단' FA 신청했던 2266안타 베테랑, 왜 현역 은퇴 결정했나

2.

에이전트까지 선임한 황재균, 1년 고액 제안 뿌리치고 은퇴 결심했다

3.

"네가 리틀 손흥민이야!" 눈물 그렁그렁…"형이 너무 그리울 거야"→영어도 못 하는데, 손흥민이 적응 도와

4.

"흥민 형, 브라질 귀화" 히샬리송, 빈민가서 염색 신고식→부러우면 지는거야, 노골적 추파…네이마르, 호나우지뉴 '흐뭇 미소' 눈길

5.

'폰와'의 선물. 18년만이야. 한화 3월29일 대전서 홈개막전 치른다. KBO 2026 정규리그 일정 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.