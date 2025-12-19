로이킴, 유튜브 10년 본 곽튜브 칼손절..."언팔하겠다" (전현무계획)

기사입력 2025-12-19 16:20


[스포츠조선 김수현기자] 가수 로이킴이 곽튜브에게 삐쳐 구독 취소를 선언했다.

18일 유튜브 채널 '채널S'에는 '전현무계획3ㅣ채널S] 로이킴이 곽튜브를 언팔(?)하게 된 이유 | 10화 선공개' 영상이 업로드 됐다.

이날 곽튜브는 '먹친구'의 정체를 추측하며 가수 존박을 꼽았다. 곽튜브는 "냉면 먹으러 가는 구나! 충청도에도 특이한 냉면집이 많지 않냐"라며 기대감을 드러냈다.

"어디 떨어지진 않겠죠?"라 걱정하는 곽튜브에 전현무는 "이분의 심기가 많이 떨어질 거 같다"라며 농담했다.


도착한 곳의 먹친구는 바로 로이킴이었다. 감미로운 목소리를 가진 싱어송라이터. 최근 인간미 넘치는 일상을 보여주고 있는 로이킴이었다.

추측이 틀린 곽튜브에 전현무는 "내가 조금 더 생각해보라 하지 않았냐. '감미로운 목소리' '서바이벌 최강자'라 했더니 그냥 존박이라 하더라. '로이킴'의 'ㄹ'도 안나왔다"라고 일렀다.

삐친 듯한 로이킴에 곽튜브는 "제 와이프가 가장 좋아하는 가수다"라며 '봄봄봄'을 불렀다.


하지만 로이킴은 "저 좋아하신다고 그랬는데 '봄봄봄'만 부르시는 거 보면 저보다 존박 형을 더 좋아하시는 거다"라 했다. '봄봄봄'은 2013년 나온 로이킴의 데뷔곡.


로이킴은 '곽튜브' 어떠냐는 질문에 "저는 유튜브 초창기부터 쭉 봐왔었는데 오늘부터 안보려고 한다"라며 '구독취소'를 예고해 웃음을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

