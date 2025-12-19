최정윤 "주 5일·연봉 8천이라더라..버스 운전에 관심"

기사입력 2025-12-19 16:28


최정윤 "주 5일·연봉 8천이라더라..버스 운전에 관심"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최정윤이 버스 운전에 관심을 보였다.

19일 최정윤의 유튜브 채널에는 '최정윤 자동차 내부 공개합니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

최정윤은 "소형 차인데 전기차이다. 실내가 꽤 넓다. 딸이랑 이 차를 타고 잘 다니고 있다. 너무 마음에 든다. 전기 값으로 한달에 2만 얼마 나온다. 가격은 약 2천만원 후반대이다. 전기차라 보조금 600만원을 받았다"고 자신의 차에 대해 설명했다.

최정윤이 과거 대형 벤츠 차량을 곧잘 운전했다고 하자 제작진은 "덤프트럭 면허 도전하시는거 어떠냐"고 제안했다.


최정윤 "주 5일·연봉 8천이라더라..버스 운전에 관심"
이에 최정윤은 "난 너무 좋다"며 "우리동네 마을버스를 보면서 운전 일을 해보고 싶다는 생각을 해본 적 있다. 버스 운전직 가운데서는 공항 버스와 관광 버스가 '최고봉'으로 꼽힌다. 주 5일 근무에 연봉은 약 8천만 원 수준인 것으로 알려졌다. 하지만 자격 조건이 있다고 하더라"고 말해 눈길을 끌었다.

한편, 최정윤은 지난 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신인 윤태준과 결혼, 슬하 딸 하나를 뒀으나 2022년 이혼했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

2.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

3.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

4.

이서진, 올해 결혼할 여자 있었다 "내가 하고 싶을 때 할 것" ('비서진')

5.

주사이모, 박나래·키·입짧은햇님 저격?…"분칠한 것들 친하게 지내지 말라고"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

2.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

3.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

4.

이서진, 올해 결혼할 여자 있었다 "내가 하고 싶을 때 할 것" ('비서진')

5.

주사이모, 박나래·키·입짧은햇님 저격?…"분칠한 것들 친하게 지내지 말라고"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'충격적 결단' FA 신청했던 2266안타 베테랑, 왜 현역 은퇴 결정했나

2.

에이전트까지 선임한 황재균, 1년 고액 제안 뿌리치고 은퇴 결심했다

3.

"네가 리틀 손흥민이야!" 눈물 그렁그렁…"형이 너무 그리울 거야"→영어도 못 하는데, 손흥민이 적응 도와

4.

"흥민 형, 브라질 귀화" 히샬리송, 빈민가서 염색 신고식→부러우면 지는거야, 노골적 추파…네이마르, 호나우지뉴 '흐뭇 미소' 눈길

5.

'폰와'의 선물. 18년만이야. 한화 3월29일 대전서 홈개막전 치른다. KBO 2026 정규리그 일정 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.