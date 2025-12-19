나영석PD, 연봉30억 직장인의 옷 쇼핑..얼마 샀길래 "와이프 시청금지"

기사입력 2025-12-19 20:16


나영석PD, 연봉30억 직장인의 옷 쇼핑..얼마 샀길래 "와이프 시청금지…

[스포츠조선 이유나 기자] 나영석PD가 평생 처음으로 사치스런 옷 쇼핑에 나섰다.

19일 채널 십오야 채널에는 '연봉 30억 직장인의 옷 쇼핑' 제목의 영상이 공개됐다.

이날 나PD는 평소 옷 잘입기로 소문난 박현용PD와 김대주 작가와 함께 옷 쇼핑에 나섰다.

나PD는 "이 두 사람은 내가 인정한 패션 피플"이람 "옷을 진짜 잘 알더라. 너희 스타일이 가미된 나에게 어울리는 옷을 골라줘"라고 부탁했다.

이날 퍼스널 쇼퍼로 활약할 두 사람은 평소 잘 가는 한남동과 신사동 샵을 추천했다.

가기 전부터 두 사람은 "어려운 미션을 주셨네. 옷이 어울리는 분이 아니다. 옷을 잡아먹는다"고 뒷담을 하다가 나영석PD가 나오니 "스타 등장"이라고 소리쳐 웃음을 안겼다.

나영석PD는 평소 입지 않는 스타일의 옷을 입어보며 만족해했지만 "옷은 편한데 가격이 편하지 않다"며 고가의 옷에 당황했다.

결국 마지막에 250만원 스웨이드 자켓까지 손을 떨며 구매한 나영석PD의 총 구매 옷 가격은 700만원을 훌쩍 넘겼다.


나영석PD, 연봉30억 직장인의 옷 쇼핑..얼마 샀길래 "와이프 시청금지…

나영석PD, 연봉30억 직장인의 옷 쇼핑..얼마 샀길래 "와이프 시청금지…

나PD는 "너희들 덕분에 평소 입지 않는 스타일의 옷을 골랐다"며 "한번쯤은 무리 한번 해서라도 이런 사치를 해보고 싶었다. 난 옷 입을 때 눈치를 보는 편이다. 튀지 않는 옷을 고르는 편"이라고 했다. 이어 "아무도 못 알아봐도 되고 내가 만족하면 되는 옷이라는게 좋다"고 했다.

박현용PD와 김대주 작가는 "특별한 날 입으시면 된다"고 했지만 나PD는 "매일 입을건데? 심지어 이 스웨이드 자켓은 에그이즈커밍 체육대회에 입겠다"고 밝혔다.

그러면서도 "이 영상을 와이프가 안봐야겠다고 생각하는데"라며 "제작비로 샀다고 할까"라고 고민했다.

쇼핑 한번에 옷 6벌, 700만원을 훌쩍 넘는 지출을 한 나영석PD는 "연봉 30억 직장인의 옷쇼핑이라고 해"라고 웃었다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 110억 자가·매달 외제차 값 버는데 "주식으로 돈 많이 날려"

2.

조인성·박보검·정해인, ‘나래바’ 실체 알고 있었나..거절 발언들 재조명

3.

[공식]박수홍 울린 친형, 2심서 형량 늘었다…결국 철창행, 형수도 유죄

4.

손숙, 故윤석화 별세에 “후배 먼저 보내 할 말 없어..참담” 깊은 슬픔

5.

[공식]'지연과 이혼' 황재균 결국 울었다..손편지로 은퇴 선언 "눈물이 마르지 않아"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 110억 자가·매달 외제차 값 버는데 "주식으로 돈 많이 날려"

2.

조인성·박보검·정해인, ‘나래바’ 실체 알고 있었나..거절 발언들 재조명

3.

[공식]박수홍 울린 친형, 2심서 형량 늘었다…결국 철창행, 형수도 유죄

4.

손숙, 故윤석화 별세에 “후배 먼저 보내 할 말 없어..참담” 깊은 슬픔

5.

[공식]'지연과 이혼' 황재균 결국 울었다..손편지로 은퇴 선언 "눈물이 마르지 않아"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 브라질 귀화" 히샬리송, 빈민가서 염색 신고식→부러우면 지는거야, 노골적 추파…네이마르, 호나우지뉴 '흐뭇 미소' 눈길

2.

"손흥민 이름이 어디에도 없다" 韓, 8년만에 가디언 올해의 선수 100인 안 뽑힌 듯

3.

[오피셜]충북청주, J리그 출신 측면 자원 박건우 완전 영입

4.

[오피셜]신생팀 용인FC '광폭 행보', 석현준→신진호 이어 '젊은피' 김동민 수혈…연령대별 대표, 중원의 미래

5.

LG는 고우석과 2026 우승 생각했는데... 고우석이 안온다. 2연패는 불가능인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.