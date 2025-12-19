성동일, '개딸' 혜리 보자마자 "아직도 속없이 사네" 돌직구 ('응팔 10주년')
[스포츠조선 정유나 기자] '응답하라 1988 10주년' 성동일과 혜리가 10년만에 만나 티격태격 부녀 케미를 발산했다.
19일 tvN '응답하라 1988 10주년'이 첫 방송됐다. 이날 드라마 '응답하라 1988(이하 응팔)' 10주년을 맞아 강원도로 1박 2일 여행을 떠난 쌍문동 가족들의 첫 번째 이야기가 그려졌다.
이날 본격적인 MT에 앞서 가평에 모인 쌍문동 가족들은 세 개의 서로 다른 장소에서 오프닝을 시작하며 각 가족의 매력과 케미를 유감없이 보여줬다.
먼저 덕선이네(성동일·이일화·류혜영·혜리·최성원)가 모인 모습이 공개됐다.
혜리가 다소곳하게 인사를 하며 등장하자 성동일은 "가식적인 X"이라고 보자마자 돌직구를 날렸다.
이어 혜리는 성동일에게 "새해 복 많이 받으세요"라고 인사를 했다. 촬영 시기상, 지난주 추석이었다고. 이에 성동일은 "아직도 정신없이, 속 없이 사는구나"라고 말해 웃음을 자아냈다.
성동일은 가족들이 모두 모이자 "생전 연락 없는 것들, 언능 앉으라"라고 일침을 날려 또 한번 폭소를 자아냈다.
특히 이날 바쁜 스케줄 속에서도 어렵게 한자리에 모인 가족들은 '응팔' 속 패션을 그대로 재현하며 10년 전으로 돌아간 듯한 추억과 웃음을 선사했다.
