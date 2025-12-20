단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 달라. 팀이 이해해줘서 잘 치료할 수 있었다"

기사입력 2025-12-20 10:21


단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 …
GS칼텍스 레이나가 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO

단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 …
GS칼텍스 레이나가 득점 후 동료들과 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO

단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 …
GS칼텍스 레이나가 정관장과의 경기 후 인터뷰를 하고 있다. 사진제공=KOVO

[대전=스포츠조선 권인하 기자]"좋은 복귀전이었다."

GS칼텍스의 아시아쿼터 레이나가 승리를 위한 게임 체인저 역할을 하며 팀을 3위로 올려 놓았다.

레이나는 19일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 정관장과의 원정경기서 부상이후 첫 출전해 9득점을 하며 팀의 3대1 역전승을 이끌었다.

레이나는 1라운드 4경기만 뛰고 오른쪽 무릎 통증으로 빠졌다. 초반 2승2패를 기록하던 GS칼텍스는 레이나가 부상으로 빠진 이후 4승6패로 부진했다. 공격력이 좋은 아웃사이드 히터가 빠지면서 아무래도 실바에 대한 의존도가 더 커졌고, 결국은 상대는 실바만 막으면 이길 수 있는 상황이 된 것.

레이나는 복귀전서 1세트에선 뛰지 않았고 2세트부터 교체로만 출전했다. 전위에 있을 때만 나가 공격에 치중. 그러나 중요한 순간 득점을 해주면서 팀에 활력을 불어 넣었고, 레이나가 들어갔을 때 몰아서 득점하며 정관장과의 점수차를 벌리면서 승리할 수 있었다.

레이나는 공격으로만 9득점을 했는데 성공률이 무려 69%나 됐다. 4세트엔 점수차가 벌어지자 후위에서 서브도 넣으며 다음 경기를 준비.

경기후 만난 레이나는 "팀에서는 빠른 복귀를 원했고, 나는 좀 더 좋은 상태에서의 복귀를 원했다. 오늘 복귀가 이뤄졌고 정말 좋은 복귀전이었다"라며 만족감을 드러냈다.

무릎 치료와 재활에서 약간의 충돌이 있었다. 레이나는 "한국 병원도 가고 일본 병원도 갔는데 진단이 달랐다. 나는 일본 사람이라 일본 진단을 믿었고, 구단은 한국 진단을 우선했다. 그 과정에서 어려움이 있었는데 단장님께서 이해를 해주셔서 회복할 수 있는 시간을 주셨다"라며 "여러분에겐 긴 시간이었지만 팀이 이해를 해줘서 치료와 재활을 잘 할 수 있었고 오늘 시합에서 활약할 수 있었다"며 자신의 상황을 이해해준 구단에 감사함을 전했다.


복귀전서 좋은 공격력을 보여줄 수 있었던 것은 준비를 철저히 한 덕분. 레이나는 "몸상태가 좋지 않아 볼 연습은 잘 못했지만 영상을 보거나 상대 데이터를 보는 시간이 많아서 어디로 때려야 할지, 어디가 뚫려있는지를 보는 그런 준비를 많이 했다"라고 했다.

현재 몸상태를 "60~70% 정도"라고 한 레이나는 "앞으로 점점 몸상태를 올리고 싶다. 일단 오늘 첫 시합을 해서 몸상태를 확인해야 하고 앞으로 시합을 나가면 피로가 쌓일 것이라 관리를 해야 한다"라고 말했다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모에 결국 분노했다 "너 누구랑 결혼했냐, 이 웬수"

2.

전원주, 며느리가 선물한 명품백도 거절 "인색하지만 떳떳하게 살아"

3.

'160억 건물주' 홍석천, 친누나 자녀 입양하더니.."내 재산 모두 물려줄 것"

4.

윈터, '정국 열애설' 후 커플 타투 가리고 등장..여론 의식했나

5.

'AOMG 이적' 이미주, 소속사 사기 고백 "방치해놓고 위약금 내라고, 더러워서 줬다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격!" 손흥민 떠난 뒤 추락, 英 BBC 확인 사살…토트넘 '4750만 파운드' 존슨 미래 불투명 '겨울 이적 가능성'

2.

잘나가던 이강인에게 찾아온 날벼락! PSG 공식 발표 "허벅지 부상으로 몇 주간 결장"

3.

[속보]'여제' 안세영, '숙적' 日 야마구치 '리턴매치' 기선제압…1세트 21-15로 챙겼다

4.

송성문 대박 터졌다! 3년 1300만달러 샌디에이고 파드리스행 [MLB닷컴]

5.

단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 달라. 팀이 이해해줘서 잘 치료할 수 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격!" 손흥민 떠난 뒤 추락, 英 BBC 확인 사살…토트넘 '4750만 파운드' 존슨 미래 불투명 '겨울 이적 가능성'

2.

잘나가던 이강인에게 찾아온 날벼락! PSG 공식 발표 "허벅지 부상으로 몇 주간 결장"

3.

[속보]'여제' 안세영, '숙적' 日 야마구치 '리턴매치' 기선제압…1세트 21-15로 챙겼다

4.

송성문 대박 터졌다! 3년 1300만달러 샌디에이고 파드리스행 [MLB닷컴]

5.

단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 달라. 팀이 이해해줘서 잘 치료할 수 있었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.