손담비, '450만원 영어책 플렉스'가 문제였나..."나도 시행착오 중"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 딸의 조기 교육 논란에 대해 직접 입을 열었다.
손담비는 "딸 해이가 읽는 책을 보여드리고 싶어서 집에서 촬영하게 됐다. 생각보다 책이 많다"며 "신생아 때부터 지금까지 꾸준히 책을 보여주고 있다"고 말했다.
|
그는 "저도 엄마가 처음이라 시행착오를 겪고 있다. 의견들이 정말 많은데, 사실 저도 잘 모르고 시작한 거고 공부하면서 하고 있는 중"이라고 털어놨다.
이어 "자기한테 맞지 않더라도 각자 방식이 있지 않나. 정답은 없다고 생각한다"며 "저도 여러 가지를 다 시도해 보면서 결국 해이의 취향을 알게 됐다"고 덧붙였다.
앞서 손담비는 딸 해이가 생후 3개월일 때 450만 원 상당의 영어책을 구매하는 모습이 공개되며 '조기 교육이 과하다'는 일부 부정적인 시선을 받은 바 있다.
이에 대해 손담비는 직접적인 반박보다는 '과정'과 '시도'의 의미를 강조하며 논란을 정면으로 돌파했다.
한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난 4월 딸 해이를 출산했다.
narusi@sportschosun.com