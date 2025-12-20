손담비, '450만원 영어책 플렉스'가 문제였나..."나도 시행착오 중"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 딸의 조기 교육 논란에 대해 직접 입을 열었다.

19일 손담비의 유튜브 채널 '담비손'에는 '8개월 아이 놀아주기 | 책읽기 | 육아 | 교육 | 엄마 손담비 공부법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에서 손담비는 생후 8개월 된 딸 해이의 책장을 공개하며 육아와 교육에 대한 자신의 생각을 솔직하게 전했다.

손담비는 "딸 해이가 읽는 책을 보여드리고 싶어서 집에서 촬영하게 됐다. 생각보다 책이 많다"며 "신생아 때부터 지금까지 꾸준히 책을 보여주고 있다"고 말했다.

이어 "신생아 때는 입체 그림책을 보여줬고, 지금도 계속 읽어주고 있다. 엄마 목소리를 많이 들려주고 싶었다"고 설명했다.

또한 사운드북을 활용하고 있다며 "사운드를 들려주면 웃고 박수를 친다. 워낙 자주 들려주다 보니 내용을 아는 것 같더라"고 말해 눈길을 끌었다.


그러면서 손담비는 최근 불거진 조기 교육 논란을 의식한 듯 자신의 입장을 분명히 했다.

그는 "저도 엄마가 처음이라 시행착오를 겪고 있다. 의견들이 정말 많은데, 사실 저도 잘 모르고 시작한 거고 공부하면서 하고 있는 중"이라고 털어놨다.


이어 "자기한테 맞지 않더라도 각자 방식이 있지 않나. 정답은 없다고 생각한다"며 "저도 여러 가지를 다 시도해 보면서 결국 해이의 취향을 알게 됐다"고 덧붙였다.

앞서 손담비는 딸 해이가 생후 3개월일 때 450만 원 상당의 영어책을 구매하는 모습이 공개되며 '조기 교육이 과하다'는 일부 부정적인 시선을 받은 바 있다.

이에 대해 손담비는 직접적인 반박보다는 '과정'과 '시도'의 의미를 강조하며 논란을 정면으로 돌파했다.

한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난 4월 딸 해이를 출산했다.

narusi@sportschosun.com

