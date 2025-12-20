넥슨컴퓨터박물관, 제주국제공항에서 '카페 메이플스토리' 팝업스토어 운영

기사입력 2025-12-20 14:01


넥슨컴퓨터박물관, 제주국제공항에서 '카페 메이플스토리' 팝업스토어 운영



넥슨컴퓨터박물관은 제주국제공항에서
'카페 메이플스토리' 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

'카페 메이플스토리' 팝업스토어는 22일부터 내년 3월 1일까지 제주국제공항 1층에서 운영되며, 박물관 휴관 기간 동안 제주도를 찾는 관광객들이 관람 제약 없이 '카페 메이플스토리'의 굿즈를 폭넓게 즐길 수 있도록 마련됐다.

이번 팝업스토어에서는 넥슨컴퓨터박물관에서 운영중인 '카페 메이플스토리'와 동일한 컨셉트인 '핑크빈 출몰 지역'을 기반으로 제주도 지역을 여행하는 '메이플스토리' 몬스터들의 모습을 담은 신규 아트워크가 공개된다. 이 아트워크를 배경으로 한 포토존과 팝업스토어 오픈을 기념하는 24종의 한정판 굿즈도 마련될 예정이며, 공간 전반은 FSC(Forest Stewardship Council) 인증을 받은 친환경 종이 소재로 제작된다.

팝업스토어 현장에서는 다양한 체험형 이벤트가 진행된다. 제주국제공항에서 '넥슨플레이' 앱을 통해 '메이플스토리' AR 몬스터를 찾는 참여자에게 팝업스토어 한정 랜덤 스티커가 지급되며, 팝업스토어를 찾은 방문객에게는 구매 금액별로 핫팩, 리유저블백 등 인당 1개의 증정품이 제공된다. 또 내년 1월 1일부터는 팝업스토어에서 스탬프를 받은 뒤 박물관 지하의 '카페 메이플스토리'를 방문하면 F&B 메뉴 할인 쿠폰을 받을 수 있는 스탬프 투어 이벤트도 운영될 예정이다.

한편 넥슨컴퓨터박물관은 내년 1월 1일부터 전시 콘텐츠 개편과 공간 리뉴얼을 위한 임시휴관에 돌입한다. 휴관 전인 31일까지는 사전 예약 없이 현장 발권으로 입장이 가능하며, 매주 월요일은 정기 휴관일이다. 팝업스토어 기간 중에도 박물관 지하의 '카페 메이플스토리'는 정상 운영한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘32세’ 톱스타, 자택서 숨진 채 발견→부부 줄초상..안타까운 16주기

2.

“조진웅, 최소 100억 위약금 ‘최악’”..tvN ‘두 번째 시그널’ 비상

3.

신민아♥김우빈, 결혼식날 전한 깜짝 소식...소외 계층 위해 3억 기부 '훈훈'

4.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

5.

'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 생각해도 괜찮아"

연예 많이본뉴스
1.

‘32세’ 톱스타, 자택서 숨진 채 발견→부부 줄초상..안타까운 16주기

2.

“조진웅, 최소 100억 위약금 ‘최악’”..tvN ‘두 번째 시그널’ 비상

3.

신민아♥김우빈, 결혼식날 전한 깜짝 소식...소외 계층 위해 3억 기부 '훈훈'

4.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

5.

'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 생각해도 괜찮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'여제' 안세영, '숙적' 日 야마구치 '리턴매치' 기선제압…1세트 21-15로 챙겼다

2.

키움, 송성문 팔아서 '1년 생활비' 벌었다! 이적료 수익이 1년치 연봉 총액 규모

3.

'100억 이미 썼는데' 한화, 현역 1위라도 신중할 수밖에…황재균 충격 은퇴 영향 받을까

4.

'대박터졌다!' 송성문 MLB 샌디에이고 3년-193억 입단합의. '믿고 쓰는 히어로즈출신' 메이저리거 또 탄생

5.

송성문 대박 터졌다! 3년 1300만달러 샌디에이고 파드리스행 [MLB닷컴]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.