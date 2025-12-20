김주하 눈물의 이혼 전말 "전 남편 외도·폭행, 목 졸리고 뇌출혈 응급실…

|
[스포츠조선 이유나 기자] 김주하 앵커가 이혼 전말을 처음으로 공개하며 눈물을 쏟았다.
김주하는 "아이를 낳고 나니까 아이를 봐줄 사람이 필요해 친정 근처로 이사했다. 짐을 정리하는데 시어머니 방 옷장에서 뭔가 발견했다. 낮은 박스가 두개 나오는데 그 안에 수십장의 서류들이 들어있었다. 전 남편이 저에게 보여줬던 결혼증명서 외에 그 밑에 가짜가 두개 있는거다. 하나는 미국에서 받은 원본이었고 이혼한 상태에서 결혼했다는 증명서였다. 또 하나는 저에게 보여준 결혼증명서를 만들기 위해 위조한 서류였다. 그 밑에 또 하나 서류가 저와 결혼 한달 전 이혼했다는 서류였다. 저와 연애 당시에 유부남이었던 거다. 시어머니가 저를 찾아와서 '결혼하지 않은 장성한 아들이 있으니 어떠냐'고 제안을 하셨었다"고 시작부터 위조와 은폐로 얼룩진 결혼생활을 털어놨다.
이어 "가짜 서류를 내가 안다는걸 알았을 때 '그 사람이 나에게 미안하다 내가 널 너무 사랑해서 그랬다' 그랬으면 흔들렸을텐데 '억울해? 그럼 물러' 그 말이 너무 쇼크였다. 큰 아이 한살 안됐을 때였다"며 "결혼 전에도 선배들 두세명이 '전 남편이 과거가 있는것 같다'라고 하더라. 전 남편이 옷을 찢으면서 울었다. 억울하다고. 너무 미안해서 그 기억이 생생하다. 그렇게 화냈던 사람이 거짓말이었다는게 놀랐다"고 했다.
김주하는 남편이 이후 외도를 대놓고 했다며 집에서 보이는 정면 아파트에 내연녀 집까지 얻어주고 아이까지 데리고 갔다고 했다.
하지만 '남편의 외도마저도 내가 잘못해서 그런가'라는 생각을 했다는 김주하는 결국 눈물을 쏟았다.
오은영은 "김주하 씨는 끝까지 혼자 감당하면서 자기 반성으로 내 탓을 많이 한다. 왜그러냐"라고 물었고 김주하는 "저 사람의 마음은 내가 모르니까 오직 나 자신 밖에는 콘트롤 못하니까 상대방에게 이야기해서 안되면 내가 바뀌어야한다. 그래서 내탓이라는 생각이 없지 않다"라고 했다.
오은영은 "은폐왜 위조로 시작된 결혼, 그리고 그 이후 외도 등의 사안은 일을 일으킨 장본인한테 잘못이 있는 거다"라고 일침했다.
김주하는 "외도를 증거로 제시하면 남편이 할말이 없을 때 주먹이 나왔다. 제가 지금 고막이 파열되서 한쪽 귀가 잘 안들린다. 두번 정도 맞았고, 한번은 넘어지면서 외상성 뇌출혈이 왔다. 뉴스 1시간전에 쓰러져서 병원에 갔더니 의사가 저에게 '신고해 드릴까요' 하더라. 괜찮다라고 했다"고 했다.
이후에도 남편의 폭행은 계속됐다. 김주하는 남편이 자신이 사준 옷을 입지 않았다고 심한 폭행이 가해졌고 결국 응급실까지 가는 사건이 터졌다는 것. 오은영은 당시에 "응급실 선생님과 제가 통화했기에 당시를 정확히 기억한다. 심하게 목이 졸린 상태였다"고 참담해했다.
김주하는 "저에게 한 폭행은 참을수 있었다. 아들에게까지 폭행이 갔다"며 "아이가 숨바꼭질 하다가 늦게 나왔다고 달려가서 애 멱살을 잡고 뺨을 엄청나게 때렸다. 아이가 차에 먼저 타고 있는걸 모르고 찾았는데 또 끌어다가 화장실로 데려가 때렸다. 사람들이 놀라서 말릴 정도로 소리가 컸다"고 했다.
김주하가 이혼을 통보하자 전 남편은 8장의 반성문을 쓰며 사죄했다고. 그래서 둘째를 낳고 결혼생활을 이어갔는데 남편의 잘못은 반복됐다고 했다.
