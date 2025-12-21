[공식] 강민경 ‘주사이모 팔로잉’ 논란에 입 열었다.."저와 무관"(전…

[공식] 강민경 ‘주사이모 팔로잉’ 논란에 입 열었다.."저와 무관"(전문)
[스포츠조선 이유나 기자]다비치 강민경 '주사이모' 팔로잉 해명 "궁금하신 분 많다"
다비치 강민경이 '주사이모' A씨가 자신의 계정을 팔로잉 하고 있는 것에 대해 해명에 나섰다.
강민경은 20일 자신의 계정에 "최근 인스타나 유투브 댓글로 저와 관계가 없는 일에 대해 궁금해하시는 분들이 계신 것 같아 조심스럽게 말씀드려요"라고 알렸다.
이어 "SNS 특성상 어떤 분들이 제 계정을 팔로우하고 계신지 모두 알기가 어렵습니다"라며 "다만 걱정하시는 일들은 저와는 전혀 무관합니다"라고 주사이모와의 친분설에 선을 그었다.
그러면서 "1월에 있을 저희 공연 기다려 주시는 분들께 괜한 심려 끼쳐 드리고 싶지 않아서 이렇게 올립니다"라고 덧붙였다.
앞서 주사이모 A씨는 이미 친분을 인정한 박나래, 키, 온유, 입짧은 햇님 뿐 아니라 강민경 등 여러 연예인들을 팔로잉 하고 있어 눈길을 끌었다.
해당 연예인 리스트는 "주사이모 게이트 데스 노트 아니냐"는 네티즌들의 우려 속에 확산되고 있다. 이에 강민경은 먼저 해명에 나선 것으로 보인다.
한편 강민경은 2008년 다비치로 데뷔했으며 '8282', '사랑과 전쟁', '안녕이라고 말하지 마' 등의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.
