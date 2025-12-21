함소원 8세 딸, 의문男과 손 잡고 등교..."등원 선생님, 4주에 46만원" ('동치미')

기사입력 2025-12-21 00:16


함소원 8세 딸, 의문男과 손 잡고 등교..."등원 선생님, 4주에 46…

함소원 8세 딸, 의문男과 손 잡고 등교..."등원 선생님, 4주에 46…

함소원 8세 딸, 의문男과 손 잡고 등교..."등원 선생님, 4주에 46…

함소원 8세 딸, 의문男과 손 잡고 등교..."등원 선생님, 4주에 46…

함소원 8세 딸, 의문男과 손 잡고 등교..."등원 선생님, 4주에 46…

[스포츠조선 정안지 기자] 함소원이 "혜원이 등원 선생님이 계시다"고 말해 놀라움을 안겼다.

20일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'는 함소원이 출연했다.

이날 함소원은 근황을 묻는 질문에 "정말 다사다난하게 지냈다. 이혼한 지 벌써 3년 차"라면서 "전 남편과의 관계가 고민이다"고 말해 궁금증을 자아냈다.

딸이 있다 보니 계속 봐야 하는 상황 속 면접 교섭 얼굴 본지 35분 만에 또 티격태격한다고.

함소원은 "1시간을 못 버틴다"면서 한 지붕 이혼 부부 이야기를 공개했다. 현재 함소원은 초1 딸과 함께 한국에서 살고 있다고.

지난 2022년 12월 결혼 5년만에 이혼한 함소원은 "이혼할 당시엔 서로 뭐든지 NO만 했던 시기고, 하루 종일 싸웠다"면서 "혜정이가 어릴 때는 엄마, 아빠가 싸우는지 모르다가 다섯 살에서 여섯 살 넘어갈 때 엄마 아빠가 싸운다는 걸 인지하더라"고 했다. 이후 혜정이를 위해 오랜 고민 끝에 이혼을 결심했다고. 이혼 후 딸과 함께 베트남에서 새롭게 생활을 시작하던 함소원은 딸 초등학교 입합을 위해 한국에 정착하게 됐다고.

이른 아침, 의문의 남성이 혜정이를 깨우고 등교를 위한 준비를 시작했다. 알고보니 등원선생님이라고. 함소원은 "등원 선생님이다. 중국 라이브 방송을 하는데 밤 12시에 끝나면 한국은 새벽 1시다. 새벽에 방송 끝나고 정리하고 씻고 자면 3시, 4시다"면서 "등원 선생님은 계셔야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.


그는 "면접을 다양한 연령대로 봤는데, 딸 혜정이가 선택했다. 대학교 1학년이시다"면서 "혜정이랑 나랑 나이 차이보다 덜 난다. 둘이 대화가 더 잘 된다. 또 학교를 안전하게 데려다 주는거라서 순발력도 중요해서 남자 선생님이 더 나을 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 했다.

함소원은 "아빠의 빈자리를 대신해 주는 느낌도 있는 것 같다"면서 "가끔 아빠가 오면 혜정이가 '엄마, 아빠 밖에 나와서 나 기다리라고 해'라고 하더라. 친구들한테 보여주고 싶은가보다"고 했다.

이어 그는 등원 선생님에 대해 "시간이 짧아서 페이가 낮은 편이다. 지원하신 분도 그렇게 많지 않아서 선택의 폭도 별로 없었다"면서 "아침만 딱해서 4주에 46만원이다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"내사랑 도경수" 우정 지켰다...신민아♥김우빈 결혼식 깜짝 등장→시상식 참석

2.

'놀토' 주사이모 약배달 의혹에도 편집 無…키·박나래·입짧은 햇님 원샷 등장

3.

샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역시 주장"

4.

서인영, 다이어트·코 보형물 제거 후 확 달라진 얼굴..."눈바디"

5.

[포토] 김재중-이연복, 유쾌 상쾌

연예 많이본뉴스
1.

"내사랑 도경수" 우정 지켰다...신민아♥김우빈 결혼식 깜짝 등장→시상식 참석

2.

'놀토' 주사이모 약배달 의혹에도 편집 無…키·박나래·입짧은 햇님 원샷 등장

3.

샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역시 주장"

4.

서인영, 다이어트·코 보형물 제거 후 확 달라진 얼굴..."눈바디"

5.

[포토] 김재중-이연복, 유쾌 상쾌

스포츠 많이본뉴스
1.

초대박! 송성문 192억 아니고 222억! 최유력지 '1500만달러 보장설' → 그러면 키움도 6억 더 받는다! 싱글벙글

2.

오타니 사인에 44억을 태워? → 진짜 부럽다! 강남 아파트 값으로 취미생활이라니

3.

부산 KCC 허훈, 첫 '트리플 더블'…'나이트 퇴장→분노 폭발' 고양 소노 108-81 제압(종합)

4.

"기분 상하게 했으면 미안" '英 BBC 인정' EPL 레전드→감독과 불화설 폭로, 모하메드 살라 결국 고개 숙였다

5.

'오타니 희귀 카드 1장=로또 1등 3장' 이게 진짜 인생역전! 美 현지에서 초대박 거래 성사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.