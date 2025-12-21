정경호, 승률 70% 자신하더니 나무에서 떨어질까..정회란 이혼 소송 새 국면('프로보노')
[스포츠조선 조지영 기자] 승률 70%를 자신하던 정경호에게 변수가 찾아온다.
21일 밤 9시 10분에 방송될 tvN 토일드라마 '프로보노'(문유석 극본, 김성윤 연출) 6회에서는 공익변호사로 첫발을 내디딘 이후 연전연승을 이어온 프로보노 팀의 리더 강다윗(정경호)이 쉽지 않은 국면을 마주한다.
강다윗은 공익변호사 데뷔를 앞두고 자신을 영입한 오앤파트너스 신임 대표 오정인(이유영)과 의미 있는 내기를 성사시켰다. 현재 20%에 불과한 프로보노 팀 승률을 1년 안에 70%까지 끌어올리는 조건으로 변호사협회 추천 대법관 후보 자리를 약속받은 것.
이후 강다윗은 거침없는 공익변호 행보로 프로보노 팀의 중심에 자리 잡은 데 이어 연이은 성과 속에 승률 70% 달성을 향해 나아가고 있었다. 그러나 이번에 맡은 국제결혼한 카야(정회린)의 이혼 소송에서는 예측 불가한 이슈들이 연이어 발생하며 급기야 의뢰인의 체류 문제까지 거론되는 상황을 맞게 된다.
과연 강다윗이 이 위기를 극복할 수 있을지 관심이 모이는 가운데 공개된 사진에는 이전과는 사뭇 달라진 프로보노 팀의 분위기가 담겨 시선을 끈다. 언제나 기지로 돌파구를 찾아왔던 팀원들 사이로 이번만큼은 어두운 공기가 감돌고 있다.
그동안 누구보다 열정을 앞세워 사건에 뛰어들던 강다윗에게서도 변화의 기류가 감지된다. 착잡한 표정으로 이마를 짚는가 하면, 지친 기색으로 자리에 널브러진 모습까지 이번 사건이 결코 만만치 않은 난이도임을 예감케 한다.
프로보노 팀을 고심에 빠지게 만든 사건의 전말은 오늘(21일) 밤 9시 10분 방송될 tvN 토일드라마 '프로보노' 6회에서 확인할 수 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.