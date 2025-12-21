엠블랙 미르, '극비' 결혼식 현장 공개..♥미모의 1살 연상 신부와 백…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 엠블랙 출신 미르의 결혼식 현장이 공개됐다.
21일 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 미르의 결혼식 현장이 담긴 영상과 사진이 잇따라 공개되며 화제를 모았다.
비연예인으로 알려진 1살 연상 아내는 단아하면서도 청순한 분위기의 웨딩드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 차분하면서도 따뜻한 미소로 미르와 시선을 맞추는 모습에서 두 사람의 깊은 애정이 고스란히 전해졌다.
또한 이날 미르의 첫째 누나 방효선 씨도 신부에 대해 언급했다. 그는 "신부 어떻게 생겼나 궁금하시죠?"라고 물은 뒤, "내가 그렸는데 진짜 이렇게 생김"이라며 직접 그린 신부의 그림을 공개했다. 신부는 핑크 빛 드레스에 티아라를 쓰고, 양 손에 수박을 들고 있어 웃음을 자아낸다.
팬들은 "행복해 보여서 보기 좋다", "미르도 이제 유부남이라니 감회가 새롭다", "두 분 오래오래 행복하시길" 등의 축하 메시지를 보내며 응원을 보냈다.
|
이어 "여러분의 마음을 소중히 간직하며 서로를 아끼고 존중하는 마음으로 하루하루 성실하게 살아가겠다. 앞으로의 시간도 따뜻한 시선으로 함께해 주시면 감사하겠다"고 밝혔다.
미르는 21일 경기도 성남 모처에서 1살 연상의 비연예인 예비 신부와 백년가약을 맺었다. 두 사람은 양가 가족과 가까운 지인들만 모시고 비공개로 결혼식을 치렀다. 미르와 예비신부는 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 믿음을 바탕으로 결혼을 결심한 것으로 알려졌다.