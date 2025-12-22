'연 매출 30억' 양준혁, ♥아내 '홀대 논란' 또 터졌다...생일에 2만원 커플티 선물

기사입력 2025-12-22 07:14


'연 매출 30억' 양준혁, ♥아내 '홀대 논란' 또 터졌다...생일에 …

'연 매출 30억' 양준혁, ♥아내 '홀대 논란' 또 터졌다...생일에 …

'연 매출 30억' 양준혁, ♥아내 '홀대 논란' 또 터졌다...생일에 …

'연 매출 30억' 양준혁, ♥아내 '홀대 논란' 또 터졌다...생일에 …

[스포츠조선 김준석 기자] 전 야구선수 양준혁의 아내를 위한 이벤트가 예상치 못한 방향으로 흘러가며 출연진들의 거센 비난을 받았다.

21일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀' 336회에서는 양준혁·박현선 부부가 최준석과 만나는 모습이 그려졌다. 이 자리에서 '기념일 챙김'을 두고 양준혁의 현실 남편 면모가 낱낱이 공개됐다.

이날 최준석이 "선배님 기념일 잘 챙기시죠?"라고 묻자 양준혁의 아내 박현선은 잠시 말을 잇지 못했고, 결국 최근 생일에 다녀온 곳이 패밀리 레스토랑이었다는 사실이 밝혀졌다.

이에 최준석은 "아이들 데리고 가는 곳 아니냐"며 황당함을 드러냈고, 전현무 역시 "여기만 나오면 현타 온다"며 고개를 절레절레 흔들었다.

결혼기념일 장소를 두고도 설전이 벌어졌다. 전현무와 김숙이 "파인 다이닝도 있고, 두 시간 걸려도 가야 하는 날 아니냐"고 지적하자 양준혁은 "아내가 거기서 만족했다"고 맞섰다.

이어 선물로는 현금 약 50만 원을 줬다고 밝혔고, 이에 박명수는 "방어 한 마리 값도 안 된다"며 "부인이 천사"라고 일침을 날렸다.

논란은 여기서 끝이 아니었다. 박현선의 생일을 맞아 준비했다는 선물 상자에는 약 2만 원대 커플 티셔츠가 들어 있었고, MC들은 또 한 번 충격에 빠졌다.

박현선은 커플 티를 입으며 웃었지만 "비싼 걸 바라는 게 아니라, 내가 원하는 걸 조금만 생각해줬으면 좋겠다"고 속마음을 털어놨다.


이후 양준혁은 방어 양식장에 촛불 길과 하트 꽃 장식, 대형 곰 인형까지 준비한 이벤트를 공개했다. 다소 유치하다는 출연진들의 반응에도 박현선은 "눈물이 난다"며 인증샷을 남겨 부부만의 케미를 드러냈다.

한편 양준혁은 앞서 '사당귀'를 통해 대방어 양식 사업으로 연매출 30억 원을 기록 중이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

3,000평 규모의 양식장을 비롯해 초대형 카페, 횟집, 낚시터까지 총 4개의 사업체를 운영 중이다. 이러한 배경 속에서 공개된 그의 '검소한 이벤트'는 시청자들 사이에서도 뜨거운 반응을 불러일으켰다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현빈이 밝힌 ♥손예진과의 시작 "'사랑의 불시착' 끝난 후...옷 젖듯 사랑"

2.

김우빈♥신민아, 답례품도 세심하게 준비..하객들도 감동 "소중한 시간 감사"

3.

김종국, '8년 열애→이별' 송지효에 "♥반쪽 찾아 행복하길"..황금열쇠 선물(런닝맨)

4.

문원, ♥신지와 결혼 앞두고 몸매 관리 돌입..7세 연하 '베이글남' 포스 뿜뿜

5.

탁재훈, 제주도 집 최초 공개...본채·별채 따로 "5일 만에 지었다" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

현빈이 밝힌 ♥손예진과의 시작 "'사랑의 불시착' 끝난 후...옷 젖듯 사랑"

2.

김우빈♥신민아, 답례품도 세심하게 준비..하객들도 감동 "소중한 시간 감사"

3.

김종국, '8년 열애→이별' 송지효에 "♥반쪽 찾아 행복하길"..황금열쇠 선물(런닝맨)

4.

문원, ♥신지와 결혼 앞두고 몸매 관리 돌입..7세 연하 '베이글남' 포스 뿜뿜

5.

탁재훈, 제주도 집 최초 공개...본채·별채 따로 "5일 만에 지었다" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 김희진, 서브득점이다!

2.

[포토] 서브 에이스 김희진, 강성형 감독과 하이파이브

3.

[포토] 카리와 인사하는 빅토리아

4.

[포토] 나현수와 카리의 포옹, 이겨서 다행이야

5.

[포토] 카리, 6연승의 기쁨 함께 나누며

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.