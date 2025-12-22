컴투스, 글로벌 인기 애니 '가치아쿠타'를 기반으로 한 신작 게임 '가치아쿠타: 더 게임' 개발

기사입력 2025-12-22 11:27


컴투스, 글로벌 인기 애니 '가치아쿠타'를 기반으로 한 신작 게임 '가치…



컴투스는 글로벌 인기 애니메이션 '가치아쿠타(Gachiakuta)'를 기반으로 한 신작 게임 '가치아쿠타: The Game(가제)' 개발을 진행하고 있다고 22일 밝혔다.

'가치아쿠타'는 슬럼가에서 자란 소년 루도가 차별과 억압에 맞서 싸우는 배틀 액션 TV 애니메이션으로, 강렬한 사회적 메시지와 독특한 그래피티 감성, 감각적인 액션 연출로 주목받고 있다. 최근에는 애니메이션 전문 글로벌 OTT 크런치롤 미국, 독일, 프랑스 평균 시청 순위 1위를 기록했으며, 일본을 비롯해 동남아·유럽 등 여러 지역의 주요 OTT에서도 상위권에 오르며 글로벌 인기를 얻고 있다.

컴투스는 애니메이션의 설정과 분위기를 기반으로 재구성해 신작 '가치아쿠타: The Game'을 서바이벌 액션 RPG로 제작하고 있다고 전했다. 괴생명체가 도사리는 지역에 진입해 미션을 수행하고 안전 구역으로 복귀하는 흐름을 중심으로 하며, 각 인물들이 펼치는 화려한 액션을 콘솔 및 PC 환경에서 즐길 수 있도록 개발중이다.

출시 플랫폼은 PS5(플레이스테이션5), X박스, 스팀 등이며, 카툰풍 그래픽에 스타일리시한 작화를 살린 비주얼, 특색있는 스토리 등 애니메이션의 독특한 매력을 콘솔 및 PC 게임으로 경험할 수 있다고 강조했다.

컴투스는 지난 21일 가치아쿠타 애니메이션 2쿨 최종화 본편 방영 직후 일본 TV 채널과 게임 공식 유튜브 등을 통해 '가치아쿠타: The Game' 영상을 최초로 공개했다. 이 영상은 주요 캐릭터들의 개성과 작품 세계 특유의 분위기를 담아내 게임에서 접할 수 있는 속도감 있는 액션과 감각적인 비주얼을 미리 확인할 수 있다.

컴투스는 "'가치아쿠타'는 화려한 액션과 철학적인 메시지가 어우러진 강렬한 작품"이라며 "애니메이션의 매력을 직접 체감하고 즐길 수 있는 게임으로 확장해 팬들에게 새로운 감동을 전하겠다"고 말했다.

한편 컴투스는 '가치아쿠타'를 비롯한 일본 코단샤 원작의 여러 IP 애니메이션 제작위원회에 참여하며 긴밀한 협력을 이어오고 있다. 양 사는 작품의 가치 확장과 글로벌 전개를 위해 파트너십을 강화하고 있으며, 이번 신작 개발을 통해 '가치아쿠타' IP의 가능성을 더 넓은 영역으로 펼쳐갈 계획이라고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"비공개 결혼식인데.." 김장훈, 미르 아내 얼굴 그대로 공개…SNS 매너 논란

2.

'42세' 한혜진, 母 충격 빠뜨린 전 남친 정체 "3개월 만났다" ('미우새')

3.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년 만에 가수 복귀하나…"홈 스튜디오 라이프"

4.

에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재 직업은" ('동상이몽')

5.

효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

연예 많이본뉴스
1.

"비공개 결혼식인데.." 김장훈, 미르 아내 얼굴 그대로 공개…SNS 매너 논란

2.

'42세' 한혜진, 母 충격 빠뜨린 전 남친 정체 "3개월 만났다" ('미우새')

3.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년 만에 가수 복귀하나…"홈 스튜디오 라이프"

4.

에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재 직업은" ('동상이몽')

5.

효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 망했습니다, '역대급 절망 소식' 대체불가 미나미노 십자인대 파열 의심→월드컵 출전 불발 위기

2.

송성문 덕에 키움 초대박...44억 입금 확정, 여기에 추가 15억 비밀도 숨어있다

3.

토트넘 대망신, '손흥민 후계자 자리 거절하겠습니다'...맨유-맨시티행 유력

4.

'와 끝내 박찬호 못 넘나' 115승 레전드 투수, 충격적 은퇴? "계약까지 재검토"

5.

韓축구 비상! 이강인에 이어 김민재도 쓰러졌다, '허벅지+치아 통증' 장기 결장 불가피...바이에른은 하이덴하임에 4-0 대승 '선두 질주'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.