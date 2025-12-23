박주호♥안나, '국제학교 중퇴' 딸 나은 자식농사 대박..리듬체조 대회서 잇단 수상
[스포츠조선 이게은기자] 전 축구선수 박주호의 딸 나은이가 리듬체조 선수로 두각을 드러내 눈길을 끈다.
22일 '집에서 안나와' 채널에는 '나은이의 올해 마지막 리듬체조 대회'라는 영상이 공개됐다.
박주호 아내 안나는 대회를 앞둔 나은이를 케어하기 위해 함께 훈련소로 향했다. 대회가 열린 다음 날 안나는 나은이의 헤어, 메이크업을 맡아 능숙한 손길을 보여줬다. 안나는 "메이크업은 집에서 해주기도 하지만 대회 현장에서 하기도 한다. 화장이 진해 보이지만 실제로는 적당한 수준"이라고 설명했다.
이어 "전날 나은이가 미열이 있어 막판에 (경기 참가를) 취소할까 생각했지만 나은이는 끝까지 참가하겠다고 했다"라며 나은이의 컨디션 난조를 걱정했다. 하지만 나은이는 대회에서 여유롭게 자신의 실력을 십분 뽐내 수상에 성공했다. 나은이는 "오늘 열이 났지만 3등을 했다. 다음 주에는 이기겠다"라며 의젓하게 각오를 전했다.
또 다른 대회에도 출전한 나은이는 다시 한 번 수준급 기량을 선보였고 또 수상자로 호명됐다. 댄스팀 일원으로 남다른 댄스 실력까지 뽐내 눈길을 끌었다.
한편 박주호는 2010년 스위스인 안나와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 첫째 딸 나은이는 국제학교 중퇴 후 리듬체조, 피겨 스케이팅 등에 도전해 화제를 모았다.
