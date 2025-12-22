"니들 막을 생각은 있냐?" 맨유 레전드 극대노..."충분하지가 않다"

맨유는 22일(한국시각) 영국 버밍엄의 빌라 파크에서 열린 애스턴 빌라와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17라운드에서 1대2로 패배했다. 맨유는 이번 패배로 7위에 머물렀다.
맨유는 최근 9연승을 달리고 있는 빌라를 상대로 전반전에 더 좋은 경기력을 선보였다. 아쉽게 골운이 따르지 않는 경우가 많았다. 선제골을 터트리면 충분히 승산이 있어 보였다.
그러나 전반 45분 너무 쉽게 실점했다. 빌라의 역습에서 모건 로저스가 오른쪽에서 공을 잡았다. 센터백 레니 요로가 로저스를 막기 위해 나섰다. 하지만 요로는 너무 헐겁게 수비하면서 로저스가 쉽게 페널티박스로 들어올 수 있도록 했다. 로저스는 슈팅 공간이 나오자 과감하게 때렸고, 맨유의 골망을 흔들었다. 그래도 맨유는 전반 종료 직전 빌라의 실수를 유발하면서 마테우스 쿠냐의 동점골을 만들어냈다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
후반 12분 맨유는 또 로저스한테 실점했다. 유리 틸레망스가 동료들의 지원도 받지 못하는 상황에서 손쉽게 크로스를 시도했다. 디오고 달롯의 적극적이지 못한 수비가 아쉬웠다. 크로스를 올리지 못하도록 충분히 막을 수 있었지만 공이 위험한 지역으로 연결됐다. 클리어링도 제대로 이뤄지지 않으면서 로저스가 공을 잡았다. 로저스가 또 멋진 마무리로 맨유의 골망을 갈랐다.
경기 후 맨유 레전드인 로이 킨은 영국 스카이 스포츠를 통해 "재능이 아무리 뛰어나도, 늘 말하듯 결국 소매를 걷어붙여야 한다. 경기가 늘어질 때나 결정적인 순간에 '내가 팀을 위해 뭔가를 하겠다'는 자세가 필요하다. 그런데 달롯 같은 선수들이 너무 많다. 전반적으로 충분히 하지 않다"며 수비수들의 느슨한 자세를 지적했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 "'태만하다'는 표현은 쓰지 않겠지만, 분명 충분하지 않다. 경기 후라면 다른 장면은 보지도 않고 달롯에게 '정말로 막을 생각이 있었느냐'고 묻고 싶었을 것"이라고 혼냈다.
맨유 출신 수비수 게리 네빌은 요로를 향해 "존 맥긴이 루크 쇼와 몸싸움 후 로저스에게 공을 넣어줬고, 요로가 첫 터치에서 압박하러 나가지 않는 걸 보면서 '아, 위험하겠구나'라고 생각했다. 맨유의 센터백이 느릿느릿했다. 로저스는 그런 플레이를 할 수 있는 선수다. 요로는 더 빨리 나가서 페널티박스 밖에서 맞붙었어야 한다"며 요로의 수비가 문제였다고 분석했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
맨유는 이번 시즌 수비가 매경기마다 문제가 되고 있다. 17경기에서 28실점을 내주고 있는 중이다. 후벵 아모림 맨유 감독만의 문제라고 하기가 어려워지고 있다. 수비수들의 개인 능력이 떨어지는 순간이 종종 연출되고 있는 중이다. 이러한 문제가 해결되지 않는다면 맨유는 이번 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 진출을 절대로 이뤄내지 못할 것이다.