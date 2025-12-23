[공식] 곽시양, 데뷔 11년 만에 기쁜 소식 전했다…한소희와 한솥밥 식…

23일 9아토엔터테인먼트는 "곽시양 특유의 묵직한 카리스마와 입체적 캐릭터 구축력은 작품 분위기를 단숨에 끌어올리는 힘이 있다"며 "드라마·영화·OTT 등 다양한 플랫폼에서 활발한 행보를 이어갈 수 있도록 전폭적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.
곽시양은 드라마 '재벌X형사'에서 선과 악이 공존하는 복합적 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 연기 내공을 입증해왔다. 이어 '이혼 보험', '그놈은 흑염룡'을 통해 연기 변신을 시도하며 폭넓은 스펙트럼을 보여줬다. 스크린에서는 영화 '필사의 추격', '6시간 후 너는 죽는다'에서 강렬한 액션과 밀도 높은 감정 연기를 펼치며 존재감을 확실히 각인, 장르를 불문한 캐릭터 소화력으로 '믿고 보는 배우'의 입지를 굳혔다.
특히 선 굵은 이미지와 묵직한 무게감, 몰입도 높은 연기는 곽시양의 시그니처로 자리 잡으며, 매 작품마다 새로운 얼굴을 만들어내는 '변신형 배우'로 평가받아왔다.
다양한 장르에서 꾸준히 활동하며 자신만의 연기 결을 구축해온 만큼, 새로운 소속사에서 펼칠 차기 행보에도 뜨거운 기대가 모인다.
전속 계약을 체결한 9아토엔터테인먼트에는 배우 한소희, 연우, 김무준, 김도현, 황정민, 김민상, 윤서아, 전건후, 진가은, 정현준, 신주협, 현준 등 다양한 배우들이 소속된 종합 엔터테인먼트사로, 곽시양의 다방면 활동 역시 전폭적으로 지원할 계획이다.