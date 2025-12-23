"강철 슈돌 1기"..장동민 딸, 갯벌서 사족보행 하며 "아이 캔 두잇"

[스포츠조선 이유나 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 '자급자족 끝판왕' 장동민과 딸 지우, 아들 시우가 갯벌로 출격한다.
'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 지난 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.
오는 24일(수) 방송되는 '슈돌' 602회는 '크리스마스 선물이 도착했어요!' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 자급자족 끝판왕 가족 장동민, 쥬슈남매가 이번에는 칠게, 맛조개, 낙지 등을 잡기 위해 갯벌로 출격한다.
장동민은 "이번에는 '강철 슈돌'이다"라며 UDT 훈련에 버금가는 슈돌표 갯벌 살아남기 훈련을 예고해 관심을 모은다. 특히 이번 갯벌 훈련은 장동민, 지우 시우와 '슈돌' 가족인 송진우, 그의 딸 우미와 아들 하루가 함께해 눈길을 끈다.
갯벌에 입성한 장동민은 "여섯 명의 전사가 갯벌에 출진한다"라며 힘찬 각오로 본격적으로 갯벌 살아남기 훈련에 돌입한다. 송진우는 발이 푹푹 빠지는 갯벌의 위력에 "이게 '슈돌' 촬영이 맞나요?"라며 당황해하고, 이에 장동민은 "강철 슈돌 1기에 오신 것을 환영합니다"라며 악마의 교관 같은 미소를 지어 웃음을 자아낸다.
지우는 아빠 장동민의 훈련 강도에 이미 익숙하다는 듯 "아이 캔 두 잇!"이라고 외치며 조그마한 칠게부터 갯벌 속에 숨어있는 낙지까지 매의 눈으로 찾아 헤맨다. 또한 지우는 갯벌에 발이 빠져 움직이지 못하는 상황에도 포기하지 않고 4족 보행으로 갯벌 언덕을 점령하며 걸크러시 매력을 뿜어낸다. 이에 김종민은 "지우 너무 대단하다"라며 감탄을 터트리는가 하면, 똑순이 지우를 키운 장동민의 교육 방침에 깊은 감명을 받은 듯 노트를 펼쳐 깨알 메모를 시작해 이목을 집중시켰다는 후문.
아빠 준비생 김종민의 감탄을 불러온 똑순이 지우의 걸크러시 매력은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.