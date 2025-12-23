사위와 바람난 장모, 손님 옆에 두고 낯 뜨거운 애정행각에 장성규 "친엄…

지난 22일 방송된 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'는 '귀엽규' 장성규, 이상엽과 함께 더욱 매콤하고 도파민 터지는 이야기들로 시청자들을 찾았다. 새 출발과 함께 선정된 주제는 '경악을 금치 못할 글로벌 막장 불륜'으로, 두 MC는 "유부남 둘이서 불륜 이야기라니"라며 시작부터 당혹감을 감추지 못했다. 장성규 팀과 이상엽 팀으로 나뉘어 치열한 1위 쟁탈전이 벌어진 가운데, 승리를 거머쥔 이상엽은 "기분이 좋으면서도 이게 맞나 싶다. 다음에는 이겨도 기분 좋은 주제로 오겠다"고 너스레를 떨었다.
대망의 1위는 이상엽이 소개한 'CCTV에 딱 걸린 장모와 사위'였다. 불륜 장소는 장모가 운영하는 채소 가게였는데, 상의 탈의는 물론 손님을 바로 옆에 두고도 낯 뜨거운 애정행각을 서슴지 않았다. 결국 이를 CCTV로 확인한 남자의 아내이자, 여자의 딸이 해당 영상을 SNS에 공개하며 사건을 폭로했다. 장성규는 불륜 상대의 충격적인 정체에 "친엄마 맞냐"며 말을 잇지 못했다. 2위는 올해 9월 브라질을 충격에 빠뜨린 '자매의 치정 청부살인극'이 차지했다. 22세 여성 가브리엘라가 남편의 외도를 의심해 친언니를 청부 살해한 사건이다. 게다가 불륜남인 가브리엘라의 남편도 범행에 가담한 것으로 밝혀지며 의문이 증폭됐다. 현재까지도 범인들의 도주가 계속되고 있어, 전원 검거가 돼야 사건의 전말이 드러날 것으로 보인다.
3위는 '팬과 바람난 인플루언서' 사건이 올랐다. 2018년, 두 다리가 없는 남편 샤오보를 대나무 바구니에 업고 다니는 오른팔 없는 아내 질리안의 사연이 중국 전역을 울렸다. 그러나 스타가 된 이후 샤오보는 팬과 불륜에 빠져 질리안을 버렸고, 심지어 아내와 함께 찍었던 콘텐츠를 불륜 상대와 그대로 재현하는 만행까지 저질렀다. 이에 누리꾼들은 "은혜를 불륜으로 갚았다"며 맹비난했고, 그는 단숨에 '국민 남편'에서 '국민 불륜남'으로 추락했다. 불륜 스캔들로 얼룩진 축구 레전드 라이언 긱스의 이야기도 큰 충격을 안겼다. 그는 미인대회 출신 모델부터 동생의 아내, 심지어 동생의 장모까지 가리지 않고 '불륜 해트트릭'을 터트렸다. '맨유 광팬'으로 알려진 이상엽은 "왜 자꾸 긁어요! 일부러 맨유 이야기 가져왔구만"이라며 장성규에게 분노 섞인 항의를 터뜨려 웃음을 자아냈다.
이밖에도 AV 여배우와의 불륜으로 파문을 일으킨 일본 프로야구 에이스 아즈마 카즈키의 사건을 비롯해, 스마트 칫솔 때문에 들통난 불륜, SNS 폭로로 드러난 외도, 태국 두리안 갑부의 아들 불륜 응징기, 여성 유력 정치인과 양아들인 스님의 불륜, 아들의 약혼녀를 빼앗은 아버지까지 상상을 초월하는 전 세계 불륜 사건들이 총출동해 충격과 분노, 씁쓸한 웃음이 교차했다.
83년생 절친 듀오 장성규&이상엽의 물고 뜯는 잡학 지식 차트쇼 '하나부터 열까지'는 매주 월요일 저녁 8시 티캐스트 E채널에서 방송된다.