'소울 스트라이크', 크리스마스 시즌 맞아 글로벌 업데이트 실시

컴투스홀딩스는 크리스마스 시즌을 맞아 '소울 스트라이크(Soul Strike)'의 글로벌 업데이트를 진행한다고 23일 밝혔다.
크리스마스 감성을 담은 신규 유일 펫 2종도 선보인다. 눈사람 콘셉트의 '프로즌 잭'과 루돌프 이미지를 모티브로 한 '붉은코 에리'는 강력한 전투 보조 능력을 갖춘 유일 등급 펫으로, 덱 구성의 전략적 선택지를 넓혀준다. 신화 동료 '루미엘'도 새롭게 합류해 전력 강화에 힘을 보탠다.
신규 콘텐츠 '엠블럼'은 캐릭터를 더욱 강력하게 성장시킬 수 있다. 정복자 8000층을 달성한 유저들은 소환을 통해 '엠블럼'을 획득할 수 있으며, 보유와 장착만으로 다양한 능력치 상승 효과를 얻는다. '마수의 미궁' 200단계 이상에서 얻을 수 있는 '지혜의 수정'으로 레벨업과 각성을 시킬 수 있고, 최대 레벨에 도달하면 승급할 수 있다. 각 열을 충족하는 엠블럼을 모두 확보하면 '특수 엠블럼'이 활성화되어 추가적인 능력치 상승 효과를 얻을 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com