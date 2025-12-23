'소울 스트라이크', 크리스마스 시즌 맞아 글로벌 업데이트 실시

기사입력 2025-12-23 15:24


'소울 스트라이크', 크리스마스 시즌 맞아 글로벌 업데이트 실시



컴투스홀딩스는 크리스마스 시즌을 맞아 '소울 스트라이크(Soul Strike)'의 글로벌 업데이트를 진행한다고 23일 밝혔다.

우선 다음달 28일까지 크리스마스 테마 미니 게임이 열린다. 제한된 시간동안 컨베이어 벨트 위로 쏟아지는 선물들을 분류해 점수를 획득하는 방식이다. '게임 플레이', '점수 달성' 등 이벤트 일일 미션을 완료하면 전용 코인을 얻을 수 있으며, 이를 교환소에서 다양한 아이템으로 교환할 수 있다. 또 '크리스마스 7일 출석부'에서는 게임에 접속만 해도 '크리스마스 선물 상자', '동료 픽업 소환권' 등을 획득할 수 있다.

크리스마스 감성을 담은 신규 유일 펫 2종도 선보인다. 눈사람 콘셉트의 '프로즌 잭'과 루돌프 이미지를 모티브로 한 '붉은코 에리'는 강력한 전투 보조 능력을 갖춘 유일 등급 펫으로, 덱 구성의 전략적 선택지를 넓혀준다. 신화 동료 '루미엘'도 새롭게 합류해 전력 강화에 힘을 보탠다.

신규 콘텐츠 '엠블럼'은 캐릭터를 더욱 강력하게 성장시킬 수 있다. 정복자 8000층을 달성한 유저들은 소환을 통해 '엠블럼'을 획득할 수 있으며, 보유와 장착만으로 다양한 능력치 상승 효과를 얻는다. '마수의 미궁' 200단계 이상에서 얻을 수 있는 '지혜의 수정'으로 레벨업과 각성을 시킬 수 있고, 최대 레벨에 도달하면 승급할 수 있다. 각 열을 충족하는 엠블럼을 모두 확보하면 '특수 엠블럼'이 활성화되어 추가적인 능력치 상승 효과를 얻을 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



