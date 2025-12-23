12개월의 다양한 수치를 담은 '블리자드 2025년 연감' 홈페이지에 공…

블리자드 엔터테인먼트는 자사 공식 홈페이지를 통해 지난 12개월의 여정을 담은 '블리자드 2025년 연감'을 공개했다.
조해나 패리스 블리자드 엔터테인먼트 사장은 연감의 머리말에서 "우리 직원들이 이뤄내는 수많은 훌륭한 일들에 늘 감탄하고 있으며 다가오는 2026년을 위해 준비하고 있는 것들을 공개할 생각에 매우 설렌다"며 "(내년에는) 수많은 놀라움으로 가득한 주요 확장팩들이 준비되어 있는 것은 물론 거대한 하나의 커뮤니티로 잊을 수 없는 경험을 나누게 될 블리즈컨 2026에서 다시 한번 모두들 함께 만나게 될 것"이라고 전했다.
블리자드의 연말 전통 중 하나인 '숫자로 보는 블리자드'는 2025년 블리자드 플레이어들의 영향을 보여주는 재미있는 사실과 숫자들을 모은 것으로 연감 전반에 걸쳐 소개, 각 게임의 세계관과 배틀넷(Battle.net) 플랫폼에서 제공한 여러 내용들을 담고 있다.
예를 들어 배틀넷에선 5100 만 명이 넘는 사람들이 올해 블리자드 게임을 플레이를 했는데, 만약 이들이 블리자드의 게임쇼인 '블리즈컨'에 참석하려면 블리즈컨이 1500 회 정도 열려야 한다고 밝혔다.
또 '월드 오브 워크래프트: 내부 전쟁'에선 끌려간 우두머리만 12억 마리 이상인데, 우두머리와의 전투 한 번에 10초 밖에 안 걸린다고 해도 이를 달성하는데는 총 380년의 시간이 넘은 수치다. 이밖에 '디아블로 4'에서 획득한 신화 아이템 3000만개 이상이고, 처치한 보물 고블린 수는 1억 6600만 마리로 나타났다. 또 '오버워치 2'에선 29조 이상의 대미지가 기록됐는데, 이는 라인하르트가 쉬지 않고 1초마다 망치를 1만년 이상 휘둘러야 달성할 수치라고 연감은 전했다.