12개월의 다양한 수치를 담은 '블리자드 2025년 연감' 홈페이지에 공개

기사입력 2025-12-23 16:39


12개월의 다양한 수치를 담은 '블리자드 2025년 연감' 홈페이지에 공…



블리자드 엔터테인먼트는 자사 공식 홈페이지를 통해 지난 12개월의 여정을 담은 '블리자드 2025년 연감'을 공개했다.

조해나 패리스 블리자드 엔터테인먼트 사장은 연감의 머리말에서 "우리 직원들이 이뤄내는 수많은 훌륭한 일들에 늘 감탄하고 있으며 다가오는 2026년을 위해 준비하고 있는 것들을 공개할 생각에 매우 설렌다"며 "(내년에는) 수많은 놀라움으로 가득한 주요 확장팩들이 준비되어 있는 것은 물론 거대한 하나의 커뮤니티로 잊을 수 없는 경험을 나누게 될 블리즈컨 2026에서 다시 한번 모두들 함께 만나게 될 것"이라고 전했다.

블리자드의 연말 전통 중 하나인 '숫자로 보는 블리자드'는 2025년 블리자드 플레이어들의 영향을 보여주는 재미있는 사실과 숫자들을 모은 것으로 연감 전반에 걸쳐 소개, 각 게임의 세계관과 배틀넷(Battle.net) 플랫폼에서 제공한 여러 내용들을 담고 있다.

예를 들어 배틀넷에선 5100 만 명이 넘는 사람들이 올해 블리자드 게임을 플레이를 했는데, 만약 이들이 블리자드의 게임쇼인 '블리즈컨'에 참석하려면 블리즈컨이 1500 회 정도 열려야 한다고 밝혔다.

또 '월드 오브 워크래프트: 내부 전쟁'에선 끌려간 우두머리만 12억 마리 이상인데, 우두머리와의 전투 한 번에 10초 밖에 안 걸린다고 해도 이를 달성하는데는 총 380년의 시간이 넘은 수치다. 이밖에 '디아블로 4'에서 획득한 신화 아이템 3000만개 이상이고, 처치한 보물 고블린 수는 1억 6600만 마리로 나타났다. 또 '오버워치 2'에선 29조 이상의 대미지가 기록됐는데, 이는 라인하르트가 쉬지 않고 1초마다 망치를 1만년 이상 휘둘러야 달성할 수치라고 연감은 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

전현무, 진료기록부 공개 초강수 "9년 전 차안 링거, 적법한 진료 행위 연장선" [전문]

3.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

전현무, 진료기록부 공개 초강수 "9년 전 차안 링거, 적법한 진료 행위 연장선" [전문]

3.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

2.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

3.

YANG 英 무대 입성 초대박! 강등 탈출 선봉장…"경쟁자 없어 출전 기회 보장"→영입 노리는 팀 또 있다

4.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

5.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.