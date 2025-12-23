'롬: 골든 에이지 온 크로쓰', 온체인 게임 플랫폼 크로쓰에서 서비스 …

넥써쓰(NEXUS)가 23일 온체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)에 레드랩게임즈(대표 신현근)의 '롬: 골든 에이지 온 크로쓰(ROM: Golden Age on CROSS)'를 온보딩 했다고 밝혔다.
'롬: 골든 에이지 온 크로쓰'는 레드랩게임즈의 대표작 '롬: 리멤버 오브 마제스티'에 크로쓰의 블록체인 기술을 결합한 타이틀이다. 게임 특화 체인인 크로쓰를 기반으로, 이용자는 한층 높은 몰입감을 제공하는 토크노믹스와 진화된 블록체인 게임 경험을 누릴 수 있다고 회사측은 전했다.
'롬: 골든 에이지 온 크로쓰'는 발행량이 철저하게 제한된 CROMx 게임토큰을 기반으로 가치 보존형 토크노믹스 모델을 적용한 것이 특징이다. 이용자는 크로쓰 플랫폼의 풀스택 생태계를 활용해 재화를 간편하게 토큰으로 민팅하고 거래할 수 있다.
아울러 블록체인 기술이 MMORPG 특유의 경쟁과 보상 구조를 강화하는 역할을 하도록 설계된 '월드 랭킹' 콘텐츠도 도입됐다. 시즌제로 운영되는 시스템으로 MMORPG 본연의 재미를 강조하며 이용자의 게임 플레이 기여도에 따라 온체인 토큰 보상이 차등 지급되는 콘텐츠다.
출시에 맞춰 크로쓰 전용 서버 대상으로 성장 지원 이벤트를 진행한다. 이 서버 이용자에게는 경험치, 골드, 드랍률 상승 등 다양한 혜택을 통해 빠른 성장과 플레이 몰입도를 높인다. 레드랩게임즈 신현근 대표는 "글로벌 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰를 통해 '롬: 골든 에이지 온 크로쓰'를 선보이게 돼 기쁘다"며 "글로벌 이용자들에게 한층 진화되고 안정적인 MMORPG 토크노믹스를 제공하겠다"고 전했다.
넥써쓰 장현국 대표는 "게임 특화 체인인 크로쓰에 '롬'이 온보딩되면서 생태계의 깊이와 다양성이 한층 강화되고 있다"며 "'롬'은 결제 재화의 토큰화와 순환 토크노믹스를 통해서 MMORPG 본연의 경쟁과 성취, 그리고 보상이 게임 과정 전반에 적용되는 새로운 토크노믹스를 선보이게 됐다"고 말했다.