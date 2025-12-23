'롬: 골든 에이지 온 크로쓰', 온체인 게임 플랫폼 크로쓰에서 서비스 시작

기사입력 2025-12-23 17:03


'롬: 골든 에이지 온 크로쓰', 온체인 게임 플랫폼 크로쓰에서 서비스 …



넥써쓰(NEXUS)가 23일 온체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)에 레드랩게임즈(대표 신현근)의 '롬: 골든 에이지 온 크로쓰(ROM: Golden Age on CROSS)'를 온보딩 했다고 밝혔다.

'롬: 골든 에이지 온 크로쓰'는 레드랩게임즈의 대표작 '롬: 리멤버 오브 마제스티'에 크로쓰의 블록체인 기술을 결합한 타이틀이다. 게임 특화 체인인 크로쓰를 기반으로, 이용자는 한층 높은 몰입감을 제공하는 토크노믹스와 진화된 블록체인 게임 경험을 누릴 수 있다고 회사측은 전했다.

'롬: 골든 에이지 온 크로쓰'는 발행량이 철저하게 제한된 CROMx 게임토큰을 기반으로 가치 보존형 토크노믹스 모델을 적용한 것이 특징이다. 이용자는 크로쓰 플랫폼의 풀스택 생태계를 활용해 재화를 간편하게 토큰으로 민팅하고 거래할 수 있다.

아울러 블록체인 기술이 MMORPG 특유의 경쟁과 보상 구조를 강화하는 역할을 하도록 설계된 '월드 랭킹' 콘텐츠도 도입됐다. 시즌제로 운영되는 시스템으로 MMORPG 본연의 재미를 강조하며 이용자의 게임 플레이 기여도에 따라 온체인 토큰 보상이 차등 지급되는 콘텐츠다.

출시에 맞춰 크로쓰 전용 서버 대상으로 성장 지원 이벤트를 진행한다. 이 서버 이용자에게는 경험치, 골드, 드랍률 상승 등 다양한 혜택을 통해 빠른 성장과 플레이 몰입도를 높인다. 레드랩게임즈 신현근 대표는 "글로벌 블록체인 게임 플랫폼 크로쓰를 통해 '롬: 골든 에이지 온 크로쓰'를 선보이게 돼 기쁘다"며 "글로벌 이용자들에게 한층 진화되고 안정적인 MMORPG 토크노믹스를 제공하겠다"고 전했다.

넥써쓰 장현국 대표는 "게임 특화 체인인 크로쓰에 '롬'이 온보딩되면서 생태계의 깊이와 다양성이 한층 강화되고 있다"며 "'롬'은 결제 재화의 토큰화와 순환 토크노믹스를 통해서 MMORPG 본연의 경쟁과 성취, 그리고 보상이 게임 과정 전반에 적용되는 새로운 토크노믹스를 선보이게 됐다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

전현무, 진료기록부 공개 초강수 "9년 전 차안 링거, 적법한 진료 행위 연장선" [전문]

3.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

전현무, 진료기록부 공개 초강수 "9년 전 차안 링거, 적법한 진료 행위 연장선" [전문]

3.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

ML 계약하자마자 2만달러 질렀다…초대박 아니면 어때? 日 타자 통 큰 행보

2.

일본은 억울해 미칠 지경..."정말 죄송합니다" 모리야스 또 대국민 사과 예고인가! 日 32강 후보 대폭발, 일본 팬들 "공포스럽다" 경악

3.

YANG 英 무대 입성 초대박! 강등 탈출 선봉장…"경쟁자 없어 출전 기회 보장"→영입 노리는 팀 또 있다

4.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

5.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.