윤진이, 침대에 피가 흥건...딸 코피에 멘붕한 '리얼 육아' 현장
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤진이가 현실 육아의 민낯을 그대로 공개하며 공감과 놀라움을 동시에 안겼다.
23일 윤진이는 자신의 유튜브 채널 '진짜 윤진이'를 통해 '현실고증 200% 윤진이네 리얼 生 육아 현장'이라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에는 예상치 못한 사고로 분주해진 윤진이의 실제 육아 상황이 고스란히 담겼다.
공개된 영상에서 윤진이는 갑작스러운 상황에 당황한 목소리로 "쟤야 뭐야 지금 이거 어떻게 된 거야"라며 놀란 모습을 보였다.
알고 보니 딸이 코를 파다 코피가 난 상황. 윤진이는 "코 팠지? 너무 세게 파신 분"이라며 놀림 섞인 말투로 말하면서도, 아이의 상태를 확인하느라 분주하게 움직였다.
특히 윤진이는 "아니 여기까지 피 났어. 이게 뭐야, 누구랑 싸웠냐고"라며 놀란 마음을 숨기지 못했고, 옷과 얼굴에 묻은 피를 급히 씻겼다.
그는 "코를 대체 어떻게 판 거예요"라며 웃픈 반응을 보이면서도 "닦으니까 너무 귀여워졌는데"라며 한숨 돌린 모습으로 안도감을 드러냈다.
과장 없는 날것의 육아 현장은 많은 부모 시청자들의 공감을 자아냈다.
누리꾼들은 "이게 진짜 육아다", "아이 키우는 집은 다 겪는 상황", "윤진이 리액션 너무 현실적" 등의 반응을 보였다.
한편 윤진이는 유튜브 채널을 통해 화려한 배우의 모습이 아닌, 엄마로서의 일상과 육아 현실을 솔직하게 공유하며 꾸준한 공감형 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.
