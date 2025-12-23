윤진이, 침대에 피가 흥건...딸 코피에 멘붕한 '리얼 육아' 현장

기사입력 2025-12-23 18:47


윤진이, 침대에 피가 흥건...딸 코피에 멘붕한 '리얼 육아' 현장

윤진이, 침대에 피가 흥건...딸 코피에 멘붕한 '리얼 육아' 현장

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 윤진이가 현실 육아의 민낯을 그대로 공개하며 공감과 놀라움을 동시에 안겼다.

23일 윤진이는 자신의 유튜브 채널 '진짜 윤진이'를 통해 '현실고증 200% 윤진이네 리얼 生 육아 현장'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에는 예상치 못한 사고로 분주해진 윤진이의 실제 육아 상황이 고스란히 담겼다.

공개된 영상에서 윤진이는 갑작스러운 상황에 당황한 목소리로 "쟤야 뭐야 지금 이거 어떻게 된 거야"라며 놀란 모습을 보였다.

알고 보니 딸이 코를 파다 코피가 난 상황. 윤진이는 "코 팠지? 너무 세게 파신 분"이라며 놀림 섞인 말투로 말하면서도, 아이의 상태를 확인하느라 분주하게 움직였다.

특히 윤진이는 "아니 여기까지 피 났어. 이게 뭐야, 누구랑 싸웠냐고"라며 놀란 마음을 숨기지 못했고, 옷과 얼굴에 묻은 피를 급히 씻겼다.


윤진이, 침대에 피가 흥건...딸 코피에 멘붕한 '리얼 육아' 현장
그는 "코를 대체 어떻게 판 거예요"라며 웃픈 반응을 보이면서도 "닦으니까 너무 귀여워졌는데"라며 한숨 돌린 모습으로 안도감을 드러냈다.

과장 없는 날것의 육아 현장은 많은 부모 시청자들의 공감을 자아냈다.


누리꾼들은 "이게 진짜 육아다", "아이 키우는 집은 다 겪는 상황", "윤진이 리액션 너무 현실적" 등의 반응을 보였다.

한편 윤진이는 유튜브 채널을 통해 화려한 배우의 모습이 아닌, 엄마로서의 일상과 육아 현실을 솔직하게 공유하며 꾸준한 공감형 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

3.

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

연예 많이본뉴스
1.

김대호, 2억 단독주택 실내서 시가 흡연 인증 '연기 솔솔'..."리필하러 가고파"

2.

[SC이슈] "김우빈 '낫게 해달라' 공양미 머리에 이고 기도한 신민아"…법륜스님도 감동, 세기의 결혼

3.

4.

'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 상고장 제출…결국 대법원行[SC이슈]

5.

'국민 전남친' 박정민, 美할리우드 진출 기회에 '연기 안식년' 철회 "해외는 연기 중단NO"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

3.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

4.

'이강인과 닮았다' 프로페셔널! 감독과 불화설 종식→출전 시간 제한적인데도 "훈련마다 최선 다해"

5.

'충격 조롱' SNS로 맨유 저격! 우승컵 들자마자 "맨유 나온 게 신의 한 수"…대체자는 오자마자 고꾸라져

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.