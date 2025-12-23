이지훈♥아야네, 둘째 유산 아픔 고백…"6주간 품었지만 심장소리 듣지 못…

이지훈♥아야네, 둘째 유산 아픔 고백…"6주간 품었지만 심장소리 듣지 못했다"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이지훈과 아야네 부부가 둘째 아이를 잃은 아픔을 직접 전하며 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

23일 유튜브 채널 '이지훈 아야네의 지아라이프'에는 '임신 그리고…'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 두 사람은 밝은 일상으로 시작했지만, 이내 조심스럽게 둘째 유산 사실을 고백했다.

이지훈은 "루희 동생을 기다려주시고 기대해주신 분들이 많은데, 슬프게도 이번에는 동생을 만나지 못했다"며 "결론부터 말씀드리면 임신 6주 정도에 심장 소리를 듣지 못했고, 이후 완전히 유산하게 됐다"고 밝혔다.

아야네 역시 담담한 목소리로 당시 상황을 전하며 말을 이었다.

이지훈은 "초반에는 경황도 없고 마음도 너무 좋지 않아 바로 말씀드리기가 어려웠다"며 "시간이 조금 지나서야 이렇게 이야기를 꺼낼 수 있게 됐다"고 털어놨다.

이어 "의사에게서 '유사 유산'이라는 말을 처음 들었을 때 믿기지 않았고, 임신 유지 확률이 20%도 안 된다는 말을 들었을 때는 희망을 붙잡고 싶었다"고 당시의 혼란스러운 심경을 전했다.


그는 "20%라는 말이 끈을 놓지 말라는 신호처럼 들렸지만, 결국 그 짧은 시간 동안 아이를 배 속에 품고 있었기에 내적인 교감은 분명히 있었다고 생각한다"며 "지금은 아내가 심적으로나 육적으로 회복할 수 있도록 최대한 쉬게 하고 있다"고 말했다.


아야네는 유산 이후 스스로를 돌아보게 됐다고 고백했다. 그는 "루희를 임신했을 때는 정말 아무것도 안 하고 하루 종일 누워 지냈는데, 이번에는 입덧이 있음에도 첫째와 함께 움직이며 예전과 똑같이 생활했다"며 "그게 유산의 원인이라고 생각하지는 않지만, 아이를 조금 더 소중하게 돌보지 못한 것 같아 마음이 남는다"고 솔직한 심정을 밝혔다.

부부는 이번 일을 계기로 첫째 딸 루희의 존재를 다시 바라보게 됐다고도 말했다. 이들은 "유산 후 집으로 돌아오는 길에 루희가 살아 있다는 사실이 기적처럼 느껴졌다"며 "루희의 존재가 얼마나 소중한지 다시 깨닫게 됐다"고 전했다.

마지막으로 이지훈과 아야네는 "빠른 시일 내에 다시 잘 준비해 다음 아이를 만날 날을 손꼽아 기다리겠다"며 "앞으로도 지아라이프를 통해 있는 그대로의 모습과 둘째를 준비하는 과정까지 함께 나누고 싶다"고 밝혔다.

한편 이지훈과 아야네는 2021년 결혼해 슬하에 딸 루희를 두고 있으며, 유튜브 채널을 통해 육아와 일상을 솔직하게 공유하며 많은 공감을 얻고 있다.

narusi@sportschosun.com

