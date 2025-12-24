종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃…

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"
[스포츠조선 이유나 기자] 탁재훈이 '돌싱포맨'의 폐지에 분통을 터뜨렸다.
23일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨' 마지막회에서는 김준현, 브라이언, 효연, 손태진이 출연해 입담을 뽐냈다.
특히 비밀 연애와 키스 에피소드가 난무했던 마지막회를 끝낸 네명의 돌싱포맨 멤버들은 한 자리에 앉아 종영 소감을 직접 전했다.
제작진 또한 '신발 벗고 달린 1625일'이라며 지난 4년5개월의 시간을 압축해 공개하며 추억을 회상했다.
탁재훈은 "지난 4~5년의 시간 동안 사고 없이 프로그램을 끝낼수 있어 기쁘다ㅏ. 그동안 행복하고 감사했다"면서도 이상민과 김준호를 향해 "두 분 때문에 프로그램이 끝나는거 아니냐. 두 분은 사랑을 얻었고, 난 직장을 잃었네요"라고 원망했다.
이에 임원희는 "재혼을 안한 저희 둘도 사랑을 찾도록 노력하겠습니다"라고 인사했지만 탁재훈은 "나는 빼"라고 소리쳐 웃음을 자아냈다.
프로그램 중에 재혼한 이상민은 "결혼하니까 너무 좋아요.. 술담배 안하구요"라며 "모든 일이 집안에서 일어나고 집안에서 해결된다. 바깥의 스트레스는 아무것도 아니다"라는 미묘한 말을 남기기도 해 웃음을 자아냈다.
이어 탁재훈은 "그래도 돌싱들은 계속 생겨날 것"이라고 끝까지 웃음을 줬고, '돌싱포맨' 멤버들은 시청자들에게 감사의 인사를 건넸다.
마지막까지 탁재훈은 "결혼이 이렇게 해롭다"고 일갈해 웃음을 안겼다.
