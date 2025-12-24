박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈…

[스포츠조선 정빛 기자] 마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했던 남양유업 창업주 외손녀 황하나가 경찰에 체포됐다.
경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황하나를 체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다.
황하나는 2023년 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 타인 2명에게 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰은 구체적인 범죄 사실에 대해서는 추가 조사가 필요하다고 전했다.
경찰에 따르면, 황하나는 해당 마약 혐의로 수사를 받던 중 동남아로 출국해 도피했고, 이후 캄보디아에 밀입국해 생활해 온 것으로 파악됐다. 이에 경찰은 인터폴에 소재 파악을 요청하는 청색수배를 내리고 여권을 무효화했다.
이후 황하나 측이 최근 경찰에 출석 의사를 밝히면서 체포 절차가 진행됐다. 경찰은 캄보디아로 건너가 현지 영사와 협의한 뒤 프놈펜 테초국제공항에서 국적기에 탑승한 황하나에 대해 체포영장을 집행했다.
황하나는 이날 오전 7시 50분 인천국제공항을 통해 입국했으며, 현재 피의자 신분으로 과천경찰서에서 조사를 받고 있다. 경찰 관계자는 "수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 전했다.
황하나는 과거 남양유업 창업주 외손녀이자 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 대중의 이목을 끈 바 있다. 2015년 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았고, 이후 집행유예 기간 중 재차 마약을 투약해 징역 1년 8개월의 실형을 선고받았다. 출소 이후에도 2023년 고 이선균이 연루된 마약 사건 수사 과정에서도 마약을 투약한 혐의를 받아 지난해 입건된 바 있다.