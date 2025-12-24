박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈]

기사입력 2025-12-24 12:30


박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈…
황하나. 사진=연합뉴스

[스포츠조선 정빛 기자] 마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했던 남양유업 창업주 외손녀 황하나가 경찰에 체포됐다.

경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황하나를 체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다.

황하나는 2023년 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 타인 2명에게 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰은 구체적인 범죄 사실에 대해서는 추가 조사가 필요하다고 전했다.

경찰에 따르면, 황하나는 해당 마약 혐의로 수사를 받던 중 동남아로 출국해 도피했고, 이후 캄보디아에 밀입국해 생활해 온 것으로 파악됐다. 이에 경찰은 인터폴에 소재 파악을 요청하는 청색수배를 내리고 여권을 무효화했다.

이후 황하나 측이 최근 경찰에 출석 의사를 밝히면서 체포 절차가 진행됐다. 경찰은 캄보디아로 건너가 현지 영사와 협의한 뒤 프놈펜 테초국제공항에서 국적기에 탑승한 황하나에 대해 체포영장을 집행했다.

황하나는 이날 오전 7시 50분 인천국제공항을 통해 입국했으며, 현재 피의자 신분으로 과천경찰서에서 조사를 받고 있다. 경찰 관계자는 "수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 전했다.

황하나는 과거 남양유업 창업주 외손녀이자 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 대중의 이목을 끈 바 있다. 2015년 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았고, 이후 집행유예 기간 중 재차 마약을 투약해 징역 1년 8개월의 실형을 선고받았다. 출소 이후에도 2023년 고 이선균이 연루된 마약 사건 수사 과정에서도 마약을 투약한 혐의를 받아 지난해 입건된 바 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지인도 못 알아본 ‘53세’ 심권호 근황→“99% 女에 거절 당해” 공포증 고백 (조선의 사랑꾼)

2.

김원훈, '개콘' 똥군기 폭로 "앉지도 못하고 심부름만, 2년간 매일했다"

3.

정인이 얼굴 공개 '그알' PD, 장문 심경글 "5년 만 무죄, 후련하다"[전문]

4.

'재벌 3세' 황하나, 마약혐의로 경찰 체포..동남아 도피 끝 입국

5.

'55세 득녀' 양준혁 "1세 딸, 태어날 때 심장에 몇 개의 구멍이"..병원 신세 고백

연예 많이본뉴스
1.

지인도 못 알아본 ‘53세’ 심권호 근황→“99% 女에 거절 당해” 공포증 고백 (조선의 사랑꾼)

2.

김원훈, '개콘' 똥군기 폭로 "앉지도 못하고 심부름만, 2년간 매일했다"

3.

정인이 얼굴 공개 '그알' PD, 장문 심경글 "5년 만 무죄, 후련하다"[전문]

4.

'재벌 3세' 황하나, 마약혐의로 경찰 체포..동남아 도피 끝 입국

5.

'55세 득녀' 양준혁 "1세 딸, 태어날 때 심장에 몇 개의 구멍이"..병원 신세 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

3.

마이너 거부권은 무조건 좋다? 잘못 넣었다간 바보 된다...송성문은 왜 거들떠도 안봤을까

4.

손흥민이랑 우승할 생각 없어?...NO 오피셜, LAFC 전력 보강 제로 '레반도프스키-디발라 루머만 무성'

5.

양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 더 나아가길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.