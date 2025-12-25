'카오스 제로 나이트메어;, 대만 '바하무트 어워드'에서 모바일게임 부문…

|
스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어'(이하 카제나)가 대만 최대 게임 웹진이자 커뮤니티인 바하무트가 주최하는 '바하무트 어워드'에서 모바일게임 부문 금상을 수상했다고 24일 밝혔다.
'카제나'는 출시 이후 바하무트 모바일 게임 공식 게시판에서 높은 인기도를 기록하며 이용자들의 지속적인 관심을 받고 있다. 특히 여러 기간에 걸쳐 게시판 인기도 1위를 차지하며 대만 내 모바일게임 가운데 가장 주목을 받은 작품 중 하나로 평가받았다고 스마일게이트는 전했다.
'카제나'는 지난 20일 공식 쇼케이스 영상을 통해 2026년 상반기까지의 대규모 업데이트 로드맵을 공개했다. 시즌제 콘텐츠 '은하계 재해'를 중심으로 신규 전투원과 스토리, 대규모 전투 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이며, 이용자 의견을 반영한 편의성 개선과 시스템 전반의 완성도 역시 강화된다. 스마일게이트는 지속적인 콘텐츠 확장과 운영 개선을 통해 글로벌 이용자들과의 접점을 더욱 넓혀간다는 계획이다.
