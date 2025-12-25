모바일 수집형 RPG '에버소울', 신규 천사형 정령 '클라우디아' 추가

|
카카오게임즈는 나인아크가 개발한 모바일 수집형 RPG '에버소울'에 신규 천사형 정령 '클라우디아(대천사)'를 추가한다고 24일 밝혔다.
카카오게임즈는 '클라우디아(대천사)' 업데이트를 기념해 25일부터 내년 1월 22일까지 '픽업 소환 이벤트'를 진행한다. 또 25일부터 1월 8일까지 '고요한 Bomb 거룩한 Bomb' 이벤트를 실시하고, 1월 8일부터 1월 22일까지 '만사형통?! 가온신년제' 이벤트를 연이어 진행한다. 이용자는 이벤트 등장 정령 코스튬, 다량의 성장 재화, 소환권 등 다양한 보상을 획득할 수 있다. 이밖에 이벤트 주인공으로 등장하는 '라리마'와 '캐서린(광휘)'의 픽업 소환 이벤트를 진행해 전투 활용도가 높은 정령을 획득할 수 있는 기회를 제공한다.
카카오게임즈의 모바일 수집형 RPG '에버소울'은 이용자가 정령의 부름을 받은 구원자가 되어 다양한 정령들을 지휘, 침략한 적을 무찌르고 세계를 구한다는 이야기를 담고 있는 게임으로 이용자와의 소통 기반 서비스와 다양한 이벤트를 제공하고 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com