'이터널 리턴', 글로벌 IP '길티기어 -스트라이브-'와 컬래버레이션 …

넵튠의 자회사 님블뉴런은 자체 개발한 PC게임 '이터널 리턴'에서 아크시스템웍스의 인기 격투 게임 '길티기어 -스트라이브-(GUILTY GEAR -STRIVE-)'와 컬래버레이션을 진행한다고 밝혔다.
'길티기어'는 1998년 첫 출시 이후 시리즈 특유의 스타일리시한 연출과 깊이 있는 격투 시스템으로 사랑받아온 글로벌 IP로, 특히 최신작 '길티기어 -스트라이브-'는 출시 직후 스팀 동시접속자 기록을 경신하며 최고의 화제작으로 자리 잡았고, 대형 e스포츠 대회 종목으로 채택될 만큼 경쟁력을 인정받고 있다.
2021년 더 게임 어워드(TGA) 최고 격투 게임상을 수상했으며, 2022년에는 게임 산업의 오스카상이라고 불리는 다이스 어워즈에서 올해의 격투 게임(Fighting Game of the Year)상을 수상한 바 있다.
님블뉴런 김승후 대표는 "글로벌 IP와 협력해 이터널 리턴의 글로벌 확장을 가속화하고 새로운 외부 IP와의 협업을 통해 기존 유저들에게 신선함 선사해 나갈 계획"이라며 "'길티기어 -스트라이브-'는 독보적인 캐릭터성, 높은 팬 충성도, 스타일리시한 전투 연출 등이 '이터널 리턴'의 세계관과 잘 어울리고 플레이 경험을 높여 주는 등 두 IP간 큰 시너지가 기대된다"고 말했다.
이번에 추가된 '길티기어 -스트라이브-'의 콜라보 콘텐츠는 잭 오 리 다이린 영웅 등급 스킨, 카이 에이든 희귀 등급 스킨, 엘페르트 아야 희귀 등급 스킨으로 3종의 컬래버 스킨을 중심으로 다양한 이모티콘, 프로필 아이템, 로비 배경, 드론/카메라/비석 스킨들이 함께 출시된다.
'이터널 리턴' 유저들은 컬래버 기간 중 전용 토큰 박스와 퀘스트 북(배틀패스)을 통해 컬래버 스킨과 다양한 아이템을 획득할 수 있다. 컬래버 토큰으로는 '잭 오 리 다이린' 영웅 등급 스킨뿐만 아니라 잭 오 리 다이린의 동작 이모티콘, 프로필 3종 아이템이 제공된다. 퀘스트 북을 통해서는 카이 에이든, 엘페르트 아야 스킨 2종과 특별한 컬래버 로비 배경도 획득할 수 있다. 스킨 3종을 모두 수집할 경우 'The Roar of the Spark (카이 테마곡)' 등 컬래버 캐릭터의 테마곡 3종을 BGM으로 획득 가능하다.
한편 게임 내에서 '길티기어 -스트라이브-' 특별 출석부가 제공되며, 조건을 충족하면 귀여운 잭 오 리 다이린 이모티콘과 카이 에이든 이모티콘을 보상으로 받을 수 있다. 이벤트 유료 재화(NP), 연구소 데이터 박스 등 게임 내 보상도 준비된다. 또 게임 플레이 시간을 120분을 달성할 경우 '길티기어 -스트라이브-'의 메인 테마곡 'Smell of the Game'이 BGM으로 제공된다.