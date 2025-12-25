2D 액션 플랫포머 게임 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'. 1월 닌텐도 스위치 버전 출시

기사입력 2025-12-25 11:20


2D 액션 플랫포머 게임 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'. 1월 닌텐도 …

2D 액션 플랫포머 게임 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'. 1월 닌텐도 …



네오위즈는 자사가 퍼블리싱하고 원더포션이 개발한 2D 액션 플랫포머 게임 '산나비 외전: 귀신 씌인 날'의 닌텐도 스위치 버전을 내년 1월 15일 글로벌 정식 출시한다고 24일 밝혔다.

'산나비 외전: 귀신 씌인 날'은 본편 '산나비'의 프리퀄로, 주인공 '송 소령'이 '준장'을 처음으로 마주했던 과거로 돌아가 로봇 폐기장에 숨겨진 비밀을 파헤친다. 1월 15일부터 닌텐도 스위치 이용자라면 누구나 디지털 다운로드 버전을 무료로 즐길 수 있다.

이와 함께 내년 2월에는 닌텐도 실물 패키지 '시그널 리덕스 에디션(SIGNAL REDUX EDITION)'를 선보인다. 출시에 앞서 신세계아이앤씨 네이버 스토어와 게임피아가 운영하는 '소프라노' 네이버 스토어를 통해 사전 예약 판매를 실시한다. 본편과 외전을 묶은 구성이며, 내년 2월 예약 판매 종료 후 순차 발송된다. 신세계아이앤씨가 유통을 맡았으며, 사전 예약 구매자 전원에게는 특별 제작된 아크릴 스탠드를 증정한다.

이외에 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀의 겨울 할인에 참여해 오는 1월 5일까지 본편 '산나비' 35%, '산나비 사운드트랙' 10% 할인 행사를 진행한다. 본편 및 외전이 모두 스팀에서 '압도적 긍정적'을 유지하고 있는 만큼, 이번 할인은 글로벌 게이머들의 관심을 끌 것으로 기대된다고 네오위즈는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“너무 세게 때렸더라”…서현진, 청룡 시상식 해프닝 해명에 폭소

2.

쯔양, 입짧은햇님과 달랐다.."먹을 수록 살 빠져, 몸무게 44kg"

3.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

4.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

5.

안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

연예 많이본뉴스
1.

“너무 세게 때렸더라”…서현진, 청룡 시상식 해프닝 해명에 폭소

2.

쯔양, 입짧은햇님과 달랐다.."먹을 수록 살 빠져, 몸무게 44kg"

3.

남보라 여동생, 1억 사기꾼 잡았다..13남매, 20년만 완전체 출격(편스토랑)

4.

'K팝 전문가' 김영대 평론가, 크리스마스 이브 별세…향년 48세[SC이슈]

5.

안성재 요리에 쏟아진 첫 혹평…'두쫀쿠' 재해석에 "아빠 그거 아니라고"

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데에 보류권 해지 요청" 사직 예수 KBO 복귀하나 했더니, 뜬금포 소식?

2.

대충격 타이거즈! 이 투수를 팔겠다니! → '역대 단 4회' 초대형 빅딜, 다시 터진다

3.

'ERA 12.86' 비운의 특급 유망주, 한화 왜 14억이나 투자했나…"美 남으면 마이너리그 계약 최선"

4.

'최형우 충격' KIA 승부수, 왜 14억 베팅했나…"콘택트 최적화" 이래서 35홈런 포기했다

5.

남자 프로농구 올스타전, 개최 하루 앞서 아시아쿼터와 신예 선수가 맞붙는 특별전 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.