'뮤 모나크', 경쟁 콘텐츠 '어비스 평원' 확장하고 크리스마스 이벤트 …

웹젠은 모바일 MMORPG '뮤 모나크'에서 경쟁 콘텐츠 '어비스 평원'을 확장하고 크리스마스 기념 이벤트를 진행한다.
'뮤 모나크'는 지난 23일 어비스 평원의 상한을 기존 4층에서 6층까지 확대했다. 어비스 평원은 각 서버의 길드가 한 자리에서 만나 경쟁을 벌이는 통합 서버 경쟁 콘텐츠로, 보유한 날개 등급이 높을 수록 더욱 높은 층의 전장에 참여할 수 있다.
이번 업데이트를 통해 추가된 어비스 평원은 각각 5차 날개와 6차 날개 장착 시 입장 가능하다. 기존보다 더욱 강력한 필드 보스와 몬스터가 등장하며 보스 처치 시 티어별 성물과 날개 합성 재료, 액설런트 세트 장비 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.
어비스 평원과 함께 이카루스 상자의 보상 단계도 확장한다. 상자 보상을 33라운드에 이어 추가로 획득할 수 있으며 이카루스 상자를 통해 획득한 이카루스 교환 조각을 이모티콘과 신규 프로필 및 말풍선으로 교환할 수 있다.
'뮤 모나크'에선 크리스마스를 주제로 한 이벤트도 마련했다. 우선 '모나크 마블 이벤트'에서는 주사위를 굴려 도착한 블록에 따라 '크리스마스 트리 변신 반지'와 마블 포인트 등 다양한 이벤트 아이템을 획득할 수 있다. 획득한 마블 포인트는 마블 교환 상점에서 '크리스마스 트리 변신 반지'와 말풍선 아이템 '산타의 속삭임'으로 교환할 수 있으며, 크리스마스 변신 반지는 합성을 통해 2티어 아이템으로 제작 가능하다.
또 이벤트 기간 동안 등장하는 스페셜 보스 '산타클로스'와 황금 몬스터, 보스 처치 시 '홀리데이 윈터 박스' 및 수집 아이템을 획득하며, 아이템을 모아 산타 양말 발자국 외형, 산타클로스 수호펫 등 희귀 보상을 얻을 수 있다.