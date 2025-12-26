진정한 '청룡 로맨스 남주' 등극..박정민, 라이징 배우 브랜드 평판 1…

한국기업평판연구소는 2025년 11월 26일부터 2025년 12월 26일까지 측정한 라이징 배우 브랜드 빅데이터 53,171,721개를 소비자 행동분석을 통해 라이징 배우 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 측정했다. 브랜드평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서, 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 라이징 배우 브랜드평판 분석은 라이징 배우 브랜드에 대한 소비자와 관계, 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 라이징 배우 브랜드평판 세부지표에는 카테고리 소비 가중치가 포함됐다.
라이징 배우 브랜드평판 분석은 드라마배우, 영화배우, 스타, 광고모델 카테고리를 대상으로 분석한 브랜드평판 상위권에 있는 브랜드를 대상으로 소비자 관심이 급증한 브랜드를 빅데이터 평판 알고리즘을 통해 소비자와의 관계를 분석한 것이다. 라이징 배우 브랜드평판 분석으로 통해 다양한 카테고리에서 소비자들의 관심을 이끌어내면서 성장하는 배우 브랜드를 분석할 수 있다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 26일 "라이징 배우 브랜드평판 2025년 12월 빅데이터 분석결과, 박정민 브랜드가 1위를 기록했다. "라고 평판 분석했다. 이어 "박정민 브랜드는 요즘 대세라는 평가를 받으면서 1위를 차지했다. 2위를 기록한 이준호 브랜드는 믿고 보는 배우로 등극했다. 3위를 기록한 이제훈 브랜드는 시리즈 드라마 아이콘으로 성장했다. 이어 4위 윤계상 브랜드는 강렬한 연기력으로 소비자들의 마음을 사로 잡았다. 5위 최우식 브랜드는 로코 장인으로 평가를 받고 있다"라고 브랜드 분석했다.