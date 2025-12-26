'변요한♥' 티파니 다음은 효연? "다산이 목표, 외국인과 결혼도 괜찮아"(전현무계획3)

기사입력 2025-12-26 08:47


'변요한♥' 티파니 다음은 효연? "다산이 목표, 외국인과 결혼도 괜찮아…

'변요한♥' 티파니 다음은 효연? "다산이 목표, 외국인과 결혼도 괜찮아…

[스포츠조선 문지연 기자] '전현무계획3' 효연이 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝힌다.

26일 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 11회에서는 경주 '생아귀' 전문점을 찾은 전현무-곽튜브(곽준빈)와 소녀시대 효연의 리얼한 먹방과 토크가 펼쳐진다.

이날 생아귀 전문점으로 이동하던 중, 곽튜브는 "(소녀시대가) 유일하게 결혼 안한 2세대 걸그룹으로 유명하던데?"라며 돌직구 결혼 토크를 던진다. 효연은 "저는 결혼에 대한 꿈이 있다"고 솔직하게 말문을 열지만, 전현무는 "어? 난 너 비혼주의자인 줄 알았어"라며 깜짝 놀란다. 이에 빵 터진 효연은 "다산이 목표다. 외국인과의 결혼도 괜찮다고 생각한다"며 쿨한 마인드를 밝힌다. 잠시 후 도착한 생아귀 식당에서 세 사람은 아귀 수육부터 찜까지 푸짐하게 주문한다. 음식을 기다리던 중 효연은 "어릴 때부터 잘 먹었다. 할머니랑 선지 사러 다니곤 했다"며 털털한 식성을 드러낸다. 반면 전현무는 "난 은근히 비위가 약하다. 에겐남이 됐다"고 해 웃음을 자아낸다.

드디어 뽀얀 생아귀 수육이 등장하자, 효연은 탱글한 식감에 감탄하며 소주까지 페어링한다. 이를 본 곽튜브는 "10년 전에는 소녀시대와 낮술 할 줄은 몰랐다"며 '성덕'모드를 켠다. 술과 함께 대화가 무르익자, 효연은 이상형은 물론 2026년 목표까지 공개하며 한층 더 솔직한 연애 토크를 이어간다. 여기에 전현무의 '소녀시대 수입 순위' 질문에는 "저보다 더 잘 버는 사람이 있다"며 실명을 언급하고, "만날 때 돈 내는 사람은…"이라며 화끈한 발언을 더해 분위기를 고조시킨다.

'쿨함 끝판왕' 효연의 거침없는 토크와 세 사람이 극찬한 경주 '생아귀' 요리의 정체는 26일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 11회에서 확인할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

연예 많이본뉴스
1.

'65세' 이경규, 심장 스텐트 시술 받았다 "녹화 중 심장 이상, 끝마치고 병원 行"

2.

'혼전임신' 곽튜브, 여행 유튜버 정체성 흔들려도 "가족 콘텐츠 전환 없다"

3.

류시원, '19세 연하' 아내♥ 공개 후..붕어빵 딸도 자랑 "사랑해"

4.

가희, 美 여행 중 강도당했나 "차량 유리 파손, 말로만 듣던 일 벌어져"

5.

홍현희♥제이쓴, 워커힐 호텔서 어린이집 학부모 모임 "화목한 크리스마스"

스포츠 많이본뉴스
1.

천만다행! 'GOAT' 메시 여동생, "위험한 고비 넘겼다" 교통사고로 화상+척추 골절 포함 중상...결혼식까지 연기

2.

"韓-日, 어떻게 이기나!" 中 한탄, FIFA랭킹 71→93위 '추락'…'친선 경기 상대도 찾기 어렵다'

3.

'성탄절에 복수하고 재뿌렸다' DB,정관장 4연승 저지…2라운드 21점차 대패 설욕하며 연패 모면

4.

프로는 무조건 돈으로 움직인다는데 과연 그럴까, 6년 만에 친정팀 복귀 앞둔 2년 연속 다승왕 투수, 정말 더 좋은 조건을 마다했나[민창기의 일본야구]

5.

[포토] 현대건설 나현수, 이겼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.