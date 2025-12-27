김선영X고경표 오열, 훌쩍 큰 '응팔 진주'에 "상상도 못했어"

|
[스포츠조선 김소희 기자] 드라마 '응답하라 1988'로 얼굴을 알린 아역배우 김설이 10주년 MT에 깜짝 등장했다.
특히 예고편 말미에는 아무도 예상하지 못한 깜짝 게스트가 등장해 출연진들을 놀라게 했다. 주인공은 극 중 진주 역을 맡았던 김설이었다.
|
|
|
|
한편 김설은 지난 17일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에 출연해 근황을 전했다. 김설은 '응답하라 1988'에 대해 "출연 당시 만으로 4살이었다. 기억에 남는 건 먹는 장면이고, 이혜리, 고경표, 김선영 배우도 기억난다"며 웃음을 보였다.
최근 김설은 영재교육원을 수료한 사실로 화제를 모았다. 5년간 영재교육원을 다닌 그는 '발명 영재'에 대해 "목공, 수학, 물리 등을 배우기도 한다. 발명 영재 과정에서는 새로운 물건을 만드는 수업을 듣는다"며 직접 발명한 '스마트 트래픽콘'을 소개했다. 사고를 유발할 수 있는 트래픽콘에 GPS와 레일형 바퀴를 부착해 사용자가 원격으로 이동과 설정을 할 수 있도록 한 것이 특징이다.
또한 김설은 현재 학교에서 학급회장과 댄스부 활동을 병행하고 있다. 그는 "1학년 때부터 지금까지 계속 반장을 맡고 있다. 제가 리드를 하지 않으면 직성이 안 풀린다"며 당찬 성격을 드러냈다.